Experts menen dat langdurende lockdown onvermijdelijk is: ‘Kan gewoon tot eind december duren’

Het aantal besmettingen blijft maar rap stijgen, ook vandaag zijn er weer meer dan 8000 besmettingen erbij gekomen. Deskundigen vrezen dan ook dat een strengere lockdown onvermijdelijk zal zijn, zij denken dat er de komende twee weken geen verbetering zal plaatsvinden. Een (strenge) lockdown tot eind december kan zomaar de realiteit worden. Dus misschien moeten we wel gedag zeggen tegen de komende feestdagen.





Viroloog Bert Niesters is van mening dat een langdurende, striktere lockdown onvermijdelijk zal zijn. Op korte termijn gaan we het virus niet onder controle krijgen, dus zullen er zwaardere maatregelen moeten komen.

„Je ziet dat het coronavirus zich in het hele land heeft genesteld. We kunnen pas over twee weken zien hoe effectief de nieuwe maatregelen zijn, maar als je geen beperkende maatregelen oplegt grijpt het virus heel snel om zich heen. Dan stromen de ziekenhuizen vol.”

De vraag is alleen wat een strengere lockdown gaat inhouden. Krijgen we een herhaling van maart en april of gaan we net zoals onze buurlanden werken met een avondklok of andere zware restricties. Een ding is zeker: we moeten rekening houden met een lockdown – in welke vorm dan ook – tot het einde van het jaar.

„Dat kan ook gewoon tot eind december duren. Sterker nog, ik denk dat er zwaardere maatregelen nodig zijn om het virus echt onder controle te krijgen”

Het zal voor de horecaondernemer een desastreuze tijd worden op deze manier.