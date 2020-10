Feestende jongeren in Haagse horecazaak zorgen voor ophef: “te zot voor woorden”

Gisteravond was het de laatste avond dat mensen nog konden genieten van een drankje in een café. In Den Haag ging men net een stapje verder dan op andere plaatsen; op Twitter verschenen namelijk beelden van jongeren die om half tien nog massaal aan het feesten waren in café Luden. Heel Nederland keek vol onbegrip naar de beelden.





Een journalist van de BBC liep rond half tien over het Plein in Den Haag, en tot haar verbazing zag ze dat in een horecazaak men nog massaal aan het feesten was. Anderhalve meter? Ho maar.

Countdown to partial lockdown. Scene in The Hague 25 mins before new rules kick in #COVID19 pic.twitter.com/fRJkbpLaKd — anna holligan 🎙 (@annaholligan) October 14, 2020

De horecaeigenaar wordt nu aan schandpaal genageld door heel Nederland. Maar hij vindt de ontstane ophef wel enorm opgeblazen, toch weet hij dat hij dit niet goed kan praten.

“Ik kan niet recht praten wat krom is, maar voor mijn gevoel wordt het heel erg uit zijn verband getrokken”

Burgmeester Jan van Zanen is niet blij met de actie, er is gisteren niemand beboet maar hij wil wel kijken of mensen achteraf nog kunnen worden beboet. Want dit is volgens hem ook geen goed signaal naar andere horecaondernemers toe die zich wel keurig hielden aan de regels.

“Ik zou me kapot schamen”, zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. “De tijdlijn ken ik niet precies. Wat ik nu weet is dat er heel snel is opgetreden, dat het een relatief korte periode was en dat zowel de handhavers als de politie er meteen bij waren.”

Meer dan een half jaar wanbeleid. Halve verzorgingshuizen uitgestorven. Geen beschermende middelen voor de gezondheidszorg. Geen testen. Maar de MSM en de bestuurlijke elite hebben de dader gevonden: Het hele Nederlandse volk. Omdat er stel debielen in een tent staan te feesten. — Jan Roos (@LavieJanRoos) October 15, 2020