Fortuynist Joost Eerdmans: “Rondom Baudet zie ik dezelfde framing als destijds met Pim Fortuyn”

Leefbaar Rotterdam-leider Joost Eerdmans (die overigens binnenkort overstapt van Rotterdam naar Den Haag) merkt op dat het gevaar voor Thierry Baudet alles behalve geweken is. Sterker nog: Volgens de Rotterdamse patriot kan het aloude spelletje zich zomaar opnieuw afspelen. En dat is zorgwekkend.

In een verontrustende Tweet schrijft Eerdmans: “Net als 20 jaar geleden met Fortuyn zie ik momenteel rondom Baudet dezelfde processen weer van demonisering en framing.” Daar blijft het volgens Eerdmands (de kersverse oogappel van Baudet) niet bij: “Mijn advies: ‘Lees niet over hem, maar lees hemzelf met een open-mind,” aldus het nieuwe FVD-kopstuk Eerdmans.

In een persoonlijke reactie tegenover De Dagelijkse Standaard voegt Eerdmans daar nog het volgende aan toe:

“Ik zie veel framing door politieke en journalistieke tegenstanders van het fenomeen Baudet waar ze maar geen grip op kunnen krijgen. Ze zijn erg op zoek naar een verklaring, hangen dat op aan losse verhalen en halve waarheden.”

Volgens Eerdmans, in gesprek met De Dagelijkse Standaard doet de hele situatie, zoals men nu met Baudet (en ook Wilders, – red.) omgaat denken aan de situatie begin jaren ’00 met Pim Fortuyn:

“Pim zei regelmatig: ‘Lees mijn boeken maar!’ En in het beroemde interview met BBC zei Fortuyn dan ook: ‘I don’t want to lie through you.'”