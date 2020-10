Forum voor Democratie komt eraan! Joost Eerdmans vierde op de lijst bij de Tweede Kamerverkiezingen

In wat alleen maar bijzonder goed nieuws genoemd kan worden voor aanhangers van Forum voor Democratie is zojuist bekend geworden dat Joost Eerdmans de nummer vier van de partij is bij de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. De Rotterdammer staat daardoor op een plek waardoor je wéét dat hij sowieso in de Tweede Kamer komt. Geweldig!

“Ik heb altijd de ambitie gehouden om in de Tweede Kamer terug te keren. Maar ik vond dat er nooit een partij was die aansloot bij mijn gedachten en idealen. Landelijk is er weinig gebeurd met de erfenis van Pim Fortuyn. Dat mis ik in Den Haag, er wordt vaak om de hete brij heen gedraaid. Dit is een partij met potentie om in het kabinet te komen,” legt Eerdmans uit in De Telegraaf.

Natuurlijk gaan ze daar bij De Telegraaf meteen tegen in. Het is en blijft immers het huisblad van de VVD. “O ja, het steeds verder wegzakkende aantal zetels in de peilingen duidt daar niet echt op,” aldus de nepkrant.

“Ik ken de politiek al een tijdje,” zegt Eerdmans daarop. “Met LPF stonden we in de peilingen ooit op 2 zetels, en zijn we op 8 geëindigd… Het is in deze tijden heel lastig om een coalitie te vormen, met 10 of 15 zetels kun je zomaar aanschuiven. En ik denk dat wij potentieel tussen de 10 en 20 zetels gaan halen.”

Dat denk ik ook, inderdaad. Sterker nog, ik denk dat 10 de harde ondergrens van FVD is. Dat kun je ook zien aan het aantal leden — iets meer dan 48.000. Zelfs in deze voor de partij wat minder positieve weken (wat eerst en vooral komt door bevooroordeelde, knetterlinkse media die de partij de oorlog hebben verklaard) is daar geen verandering in gekomen. Volgens de peilingen lopen kiezers weg van FVD, maar uit lidmaatschapscijfers blijkt dat niet. Ik ga liever af op het tweede dan op het eerste.

En kijk, De Telegraaf was nog niet klaar. De walgelijke krant probeert ook nog even herrie te schoppen door te pretenderen dat FVD “aanschurkt tegen partijen als Viruswaanzin.” Daarop zegt Eerdmans dat hij “niet geassocieerd wil worden” met “die complotten.” Oh ja, zegt De Telegraaf dan, “is dat dan geen reden om toch van een plekje op de lijst af te zien?”

God, wat zijn ze toch vermoeiend he? Stellen ze ooit de vraag aan een VVD’er of het antiliberale beleid van die partij reden is voor liberale VVD’ers om toch maar niet op te lijst te komen? Neen. Natuurlijk niet. Maar bij FVD verzinnen ze dat die partij zogenaamd goede vrienden is met Willem Engel, en hop, vervolgens gebruiken ze het om mensen als Eerdmans te ontmoedigen op landelijk niveau iets voor de partij te doen.

“Ik heb ook niet het idee dat wij volgen wat deze groepen zeggen,” zegt Eerdmans daarover. “Maar deze mensen lopen wel tegen een probleem aan dat gehoord mag worden in samenleving: er is een enorm slot op ieders deur gezet en draven we daarmee niet door? Dat is de balans tussen gezondheid en economie.”

Zo is het.

Goed, met Eerdmans zal de focus van de partij natuurlijk vooral liggen op thema’s als “islam, immigratie, klimaathysterie, veiligheid en bestuursvernieuwing.” Zoals hij zelf zegt, corona is weliswaar “een game changer, maar corona verdwijnt.” Die andere thema’s blijven echter. Nu, volgend jaar, en het jaar erop.

Voor Forum voor Democratie is dit fantastisch nieuws. Eerdmans is een geliefde politicus, zeker in rechtse kiezerskringen. Hij wordt gerespecteerd, weet zich altijd goed uit te drukken, en heeft zich altijd verre gehouden van welke controverse dan ook. Met hem op een hoge plek én een prominente rol in de campagne gaat FVD honderd procent zeker weer stijgen in de peilingen.

