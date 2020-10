Frontex doet alsof hun neus bloedt en start intern onderzoek naar terugduwen asielzoekers

De Europese grensbewaking- en kustwachtorganisatie Frontex is een intern onderzoek gestart naar beschuldigingen over ‘pushbacks’ van asielzoekers in Griekse en internationale wateren. Schepen van Frontex zouden de Grieken namelijk actief helpen met het weren van asielzoekers en dat druist in tegen de internationale verdragen.



Iets minder dan een week geleden kwam het bericht naar buiten dat Frontex de Grieken actief aan het helpen was bij het hardhandig terugduwen van asielzoekers die per boot het Griekse vasteland probeerden te bereiken. Onderzoeksjournalisten zeiden daar duidelijk bewijs van te hebben maar Frontex doet net alsof hun neus bloedt. Ook de Grieken zeggen niet te weten waar dit over gaat, maar zien op ‘miraculeuze’ wijze wel de asielinstroom drastisch verminderen.

Alles lijkt erop te wijzen dat de Grieken wel degelijk hardhandig optreden en daarbij flink geholpen worden door Frontex. Officieel mag dat natuurlijk niet, want dat is een flagrante schending van mensenrechten en internationale verdragen, waar ze in Brussel zo’n hoge pet van ophebben. En tóch gebeurt het. Dikke kans dus dat Duitsland, Frankrijk en misschien zelfs de bestuurlijke top van Brussel hier de orders voor hebben gegeven en/of op z’n minst een oogje toe hebben geknepen, al dan niet met de naïeve hoop dat niemand hier ooit achter zou komen.

Volgens mij moeten we dan straks ook niet raar opkijken als het onderzoek van Frontex en de Griekse autoriteiten op niets uitloopt. Of ze erkennen hier en daar wat misstanden, beloven wat oppervlakkige verbeteringen en vervolgens gewoon op de oude (effectieve) voet verder gaan. Het idealisme van de Europese Unie is inmiddels namelijk ingehaald door de realiteit.