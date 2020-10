FVD in gesprek met ouderen in lockdown: Thierry Baudet & Mia (88) over de toekomst

Voor ouderen in Nederland was – en is het nog steeds – het een eenzame tijd. Veel sociale contacten vielen voor hen weg door de langdurende lockdown in Nederland. Afgelopen maand ging FVD-voorman Thierry Baudet op gesprek met hen, hoe denken zij over het verleden, en nog belangrijker: wat staat er in de toekomst ons te wachten?





Nederland is de afgelopen decennia gigantisch veranderd, voornamelijk de oudere generatie kan zich dit het beste herinneren. Het Nederland van de jaren ’50 en ’60 lijkt in het niks op dat van vandaag de dag. Mia, 88 jaar oud en geboren in Amsterdam, herkent haar stad vandaag de dag niet meer terug.

Wanneer zij weer eens in Amsterdam komt, dan voelt het alsof ze een dagje naar het buitenland gaat. Ook de grote verpaupering doet haar veel pijn. Nederland is volgens haar veranderd, en niet altijd ten goede.

Nederland is niet meer zichzelf, iets wat ook Forum voor Democratie betreurt. Vandaar dat Forum het juist wel opneemt voor de Nederlandse pracht en praal; de Nederlandse normen en waarden en bovendien onze mooie tradities.

Want het is toch pijnlijk om te realiseren dat deze langzaamaan verdwijnen, en wat blijft er van Nederland over zonder typisch Nederlandse tradities?