FVD presenteert de top 10: Eva Vlaardingerbroek, Nicki Pouw-Verweij, Wybren van Haga en Hans Smolders doen mee

Geweldig nieuws voor aanhangers van Forum voor Democratie. De top 10 van de kieslijst van de partij is vanavond gepresenteerd — natuurlijk door het duo Thierry Baudet en Theo Hiddema — en ja, die top 10 ziet er bij-zon-der goed uit.

Bij elke partij is het een ‘ding’ wie er in de top tien komt, maar alleen bij Forum voor Democratie hebben ze echt een mooie show weten te maken van de presentatie — ja, ook in deze tijden waarin het schier onmogelijk is om nog iets van een evenement te organiseren. Ahoy was bijna leeg, maar dat maakte Baudet en Hiddema niets uit. De partij had alles mooi volgebouwd met tractors, bussen, gasten, pers, en natuurlijk met de kandidaten zelf. Het camerawerk was weer buitengewoon professioneel, de presentatie ook. Het gevolg: een show zoals alleen FVD die kan geven.

Maar het was niet alleen maar ‘looks.’ Inhoudelijk was het óók een topavond. Want de lijst van FVD ziet er buitengewoon goed uit — de top 10 tenminste, want over de rest kunnen we op het moment dat dit artikel online verscheen nog niet veel zeggen.

Op tien staat Hans Smolders. De Tilburgse politicus die chauffeur was van Pim Fortuyn toen die werd doodgeschoten door Volkert van der Graaf. Het was aan Smolders te danken dat Van der Graaf zo snel gearresteerd kon worden.

Op negen staat Jan Cees Vogelaar. Deze melkveehouder wil zich — dat zal niemand verbazen — hard gaan maken voor onze boeren. “Zo moet Nederland invulling geven aan Europese regels, maar het stikstofbeleid is een sluipmoordenaar voor de veesector. EU-commisaris Frans Timmermans ziet graag een transitie van de landbouw, maar feitelijk komt dit méér neer op een executie. Dat moet anders,” aldus Vogelaar. “Dat vissers kunnen blijven vissen en boeren kunnen blijven boeren.”

En dan komen we aan bij de nummer acht: Wybren van Haga… die meteen even aankondigde dat hij voortaan deel uitmaakt van de FVD-fractie in de Tweede Kamer. De partij heeft nu dus feitelijk niet twee maar drie zetels. Heel goed, ook al omdat Van Haga niet alleen ervaring met zich meeneemt, maar ook omdat hij tegenwoordig een behoorlijke achterban voor zichzelf gecreëerd heeft. Daar gaat FVD dus wat aan hebben.

Eén plaatsje boven Van Haga staat Frederik (Freek) Jansen. Jansen is (of was) vier jaar lang voorzitter van JFVD, de jongerenorganisatie van FVD. Iedereen weet dat FVD de grootste ledenpartij van het land is, maar wat veel mensen niet weten is dat JFVD ook de grootste politieke jongerenorganisatie van Nederland is. Dat is mede te danken aan Jansen, die op bijzonder effectieve wijze leiding gegeven heeft aan de club.

Op plek zes komt de huidige penningmeester van de partij, Olaf Ephraim. Ephraim is bedrijfseconoom. Hij is ook de man die ervoor zorgde dat FVD de boel financieel weer op orde kreeg na het wanbeleid van zijn voorganger Henk Otten. Hij verdient die zesde plek dus zonder meer — en kan zich als Tweede Kamerlid hardmaken voor het MKB.

Tijdens de livestream kwamen er reacties voorbij van FVD’ers die om één jongedame riepen: Eva Vlaardingerbroek. Nou, goed nieuws voor haar fans: Eva staat op de vijfde plek. Geen geringe prestatie voor zo’n jonge vrouw, maar haar positie is meer dan verdiend. We hebben allemaal gezien hoe ze een naam voor zichzelf gecreëerd heeft, en hoe populair én gerespecteerd ze is — zeker online, maar ook óffline.

De nummer vier was al bekend: Joost Eerdmans. Een fantastische keuze. Deze Rotterdamse politicus wordt node gemist in Den Haag. Laten we in vredesnaam hopen dat dit probleem in maar verholpen wordt.

Vervolgens komen we dus aan bij de nummer drie…. en wat voor een nummer drie: Nicki Pouw-Verweij. Deze arts-onderzoeker aan het VU medisch centrum te Amsterdam én senator wordt alom gerespecteerd. En vanwege haar achtergrond zal ze natuurlijk een belangrijke rol spelen in het debat over corona.

En dan de nummers twee en één. Nou, geen verrassingen hier: Theo Hiddema en Thierry Baudet. Het onverslaanbare duo gaat dóór. Gelukkig maar.

Natuurlijk zullen er mensen zijn die zich afvragen hoe belangrijk de samenstelling van deze top tien is. Nou, daar kan ik heel duidelijk over zijn: héél belangrijk. Ik ben er namelijk van overtuigd dat FVD dit aantal zetels sowieso gaat halen in maart. De mensen die vandaag gepresenteerd zijn gaan we volgend jaar dus — mijn inziens tenminste — terug zien in de Tweede Kamer.