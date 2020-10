Geen Spanje, maar Rockanje! ‘Nederlandse bungalowparken en hotels deze herfst enorm in trek onder eigen bevolking’

Normaliter trekken Nederlanders in de herfstvakantie massaal naar zonnige oorden zoals Spanje of Turkije. Dit jaar kiezen we echter liever voor een herfstige boswandeling in eigen land. En laten we daar maar blij mee zijn, want de Nederlandse economie kan wel een boost gebruiken.

Deze herfst(vakantie) zitten de hotels en bungalowparken in Nederland nagenoeg vol. Dit jaar geen Duitse, Belgische of Britse toeristen, maar een overgrote meerderheid van Nederlanders die toch nog vakantie willen vieren, hetzij in eigen land.

De Telegraaf schrijft dat Roompot Vakantieparken een flinke stijging in het aantal boekingen heeft geconstateerd ten opzichte van 2019. Ook Center Parcs en Landal Greenparks zijn inmiddels grotendeels volgeboekt door zowel provincialen als Randstedelingen. (Volkse verbroedering in 3, 2, 1…)

De opvallende trend van dit coronajaar is dat de meeste mensen die een hotel of bungalow hebben geboekt dus authentieke Nederlanders zijn. Dat was in de afgelopen jaren wel anders:

“Normaal komen er ook veel Duitsers en Belgen naar onze parken”, aldus een woordvoerder van Landal Greenparks tegenover De Telegraaf. “De ruimte die is ontstaan doordat zij nauwelijks nog komen, wordt nu opgevuld door Nederlanders.”

Zowel bij Center Parcs als bij Landal Greenparks komen veel lastminuteboekingen binnen, een overweldigende meerderheid van de boekers komt uit Nederland. “Veel mensen die afgelopen zomer niet zijn weggeweest, willen nu alsnog even weg”, verklaart een woordvoerder van Center Parcs.

“Vakantieparken zijn ook juist nu een populaire bestemming, omdat je er goed afstand kunt houden. Er is veel buitenruimte en de huizen hebben een eigen tuin.”

Enfin, toch nog een klein lichtpuntje voor onze krimpende economie. We kunnen het goed gebruiken!

Hoewel… “Waar hotels en vakantieparken in de buitengebieden goede zaken doen, gaat het met hotels in de grote steden deze herfst een stuk minder voorspoedig. Meerdere hotels in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zagen het aantal boekingen de afgelopen weken flink dalen”, aldus De Telegraaf.

Een hotel-receptioniste in Rotterdam zegt:

“Het aantal boekingen, zowel van buitenlanders als van Nederlanders, loopt steeds verder terug. […] Voor de komende maanden staat er zelfs helemaal niets meer geboekt.”

Dus beste Hollanders: Boek een bungalow of hotel in eigen land om onze eigen economie te spekken! We need it. Hard.