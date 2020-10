Gewoon op primetime bij de NPO: ‘In de klas ruimte creëren voor radicale islamistische ideeën!’

Bloederige islamistische aanslagen zijn aan de orde van de dag, maar dat betekent absoluut niet dat salafistische en andere groezelige ideeën teveel aandacht hebben gekregen in Nederland. Integendeel: ze moeten juist meer plek krijgen in het land – zelfs in het onderwijs! Aldus gisteren het NPO-praatprogramma M.

Hoe moeten docenten omgaan met extremistische en radicale opvattingen in de klas? “Die radicale meningen een plek en ruimte geven”, zegt @KarimAmgharNL bij #TalkshowM. pic.twitter.com/ufqLhsLcIx — Margriet van der Linden (@dit_is_M) October 29, 2020

De massaliteit van de woede over een paar tekeningetjes van de stichter van de islam, en de daaropvolgende aanslagengolf in Frankrijk, maakt duidelijk dat de radicale islam in Europa flink aan populariteit gewonnen heeft de afgelopen tientallen jaren. Wat nu de oplossing is, en hoe het idee dat onthoofdingen gepast zijn als een tijdschrift wat onschuldige spotprenten tekent, dat weet niemand precies. Nou ja, behalve dan docent Karim Amghar bij M gisteren. Die was bij de NPO-talkshow uitgenodigd om zijn idee om radicalisering te bestrijden uit de doeken te doen.

Wat deze revolutie in denken over het bestrijden van salafistische ideeën is? Nou, houd je vast: deze gedachten alleen maar een prominentere rol geven tijdens het onderwijs. Meer “plek en ruimte” scheppen voor kinderen die al op jonge leeftijd geherspenspoeld zijn met het idee dat je dood en verderf mag zaaien als je als radicale mohammedaan niet je zin krijgt. Dat is althans wat Karim Amghar (nota bene zelf docent!) verkondigde aan tafel in het programma.

Hij denkt dat dit de manier is om “pijn” te bestrijden, zo geeft hij aan. Tegenargumenten – radicale lui een podium geven radicaliseert alleen maar meer mensen – wuift hij weg.

Wie een stap terug zet, heeft door hoe ernstig dit soort ‘ideeën’ eigenlijk zijn. Daags na een bloederige aanslag in Nice – in feite bij ons om de hoek – is kennelijk het antwoord niet deze ideeën met wortel en tak uit te roeien, maar om dit gedachtengoed op schoot te nemen en uitgebreid te aaien. Als dít daadwerkelijk de oplossing is voor de culturele clash, dan zij we echt ten dode opgeschreven. Laat Amghar en zijn NPO-podiumverschaffers dus alsjeblieft roependen in de woestijn zijn. Want vuur bestrijdt je met vuur – niet door er nog wat benzine op te sprenkelen.