GGD blundert: gaf tientallen mensen verkeerde uitslag coronatest

Men blijft bij de GGD soms enorme blunders maken, al maanden lang gaat er om de zoveel tijd wel iets fout. Ditmaal blundert de GGD in Kennemerland hard. 35 mensen hebben hier een verkeerde uitslag ontvangen gekregen van de GGD. Er is per ongeluk iets fout gegaan…





Er is op het Nederlandse testbeleid veel af te dingen, met alles zijn we te laat of langzaam en het helpt niet dat de GGD ook nog eens haar eigen problemen heeft. Vaak genoeg gaat er iets fout bij de GGD, of dit nu te maken heeft met een inefficiënt contactonderzoek, of andere privacygevoelige kwesties, veel zaakjes heeft GGD niet in orde.

Bij de GGD Kennemerland kwam men gisteren achter de fout: per ongeluk heeft men een reeks uitslagen bij een andere reeks testen gezet. Hierdoor zijn 35 mensen fout geïnformeerd, inmiddels zegt de GGD dat de fout is hersteld, maar dit soort blunders zijn wel voer voor Viruswaanzinnige.

GGD Kennemerland betreurt de fout, maar hoopt dat men vertrouwen blijft houden.

“maar hoopt en vertrouwt erop dat inwoners het algemene advies om anderhalve meter afstand te houden, blijven volgen. Daarmee blijft het risico dat er andere mensen besmet zijn geraakt beperkt”