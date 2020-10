Column Frits Bosch: Goebbels lacht zich rot om de systematische propaganda van de NOS

Links heeft een zéér lange traditie van geweldpleging in alle soorten en maten. We denken dan aan het extreem linkse geweld toegepast door Josef Stalin, Adolf Hitler, Mao Tse Toeng, Pol Pot, Fidel Castro, Kim Jong Un, Xi Jinping, om de maakbare samenleving te realiseren. Kenmerkend voor links is het manipuleren van de collectiviteit en groepsidentiteit, nu noemen we dat het identiteitsbeleid. Dat geweld wordt doorgaans vergoelijkt, want om de utopie te kunnen realiseren moet nu eenmaal geweld gebruikt moet worden. “Als het niet gaat zoals het moet, dat moet het maar zoals het gaat”. In de VS zijn we getuige van het geweld van Antifa en BLM. Het systeem dat wordt toegepast is altijd het zelfde: ontmenselijken en daarna (laten) vermoorden. Bij ons is dit treffende geïllustreerd door het verbale geweld van Marcel van Dam tegen socioloog prof. Pim Fortuijn. Van Dam vergeleek Fortuijn met massamoordenaar Adolf Eichmann en zei tegen Fortuijn “u bent een buitengewoon minderwaardig mens!”. Fortuijn werd vermoord. Als iemand is zoals Eichmann en een buitengewoon minderwaardig mens is, ja, dan móet die persoon dood. Links stond er dus heimelijk bij te juichen. De schande die toen gebeurd is, staat nog steeds diep in ons collectieve geheugen gegrifd.

Nu meldt de NOS dat de stickers van de NOS wagens afgehaald moeten worden, want ze worden belaagd door….. ja, door wie eigenlijk? Het is niet bekend wie deze mensen zijn. Schade aan de NOS wagens wordt niet gerapporteerd. Als we terugdenken aan de aanslag op het Telegraaf gebouw – waar NRC columnist Tommy Wieringa zich er reuze vrolijk over maakte – zou je nu denken: het valt wel mee. Iedere fysieke actie is afkeurenswaardig. Demonstreer vreedzaam via woord en tekst. De demonstranten roepen: “NOS, nepnieuws”. Nu hebben we met de VS verkiezingen een unieke kans om dit te verifiëren. En ik moet zeggen: ze hebben eerlijk gezegd helemaal gelijk. Het is nepnieuws, bij de wilde spinnen af zoals de NOS verslag doet. Mijn Amerikaans-Nederlandse correspondent in de VS laat mij uitgebreid weten wat daar plaatsvindt. Deze VS verkiezingen hebben mijn grote belangstelling en ik constateer dat grote brokken informatie niet alleen bij CNN, maar ook bij onze bloedeigen NOS gewoon niet vermeld worden of links gekleurd zijn. De verwikkelingen van drugsverslaafde Hunter Biden, zijn en Joe’s wheeling and dealing in de Oekraine, de seksuele malversaties van Joe Biden, Antifa, BLM, Kamala Harris uitspraken: alles blijft onvermeld, laat staan dat we daar achtergronden over meekrijgen. Maar uiteraard wordt door de NOS wel de emmer met bagger over Donald Trump omgegooid. Opvallend is ook dat links zegt: “ze laten de feiten niet aan bod komen!”. Dat is de aloude en vrij schofterige aanklacht. De omkeertruc wordt door links veelvuldig toegepast.

Objectiviteit bestaat niet. Journalisten maken uiteraard gekleurde keuzes. Dat is prima, maar wees er eerlijk over. Laat de NOS zeggen: “beste mensen, wij zijn een staatsomroep en wij rapporteren, met dank voor jullie centen, extreem links.” Dan weten kijkers uit welke hoek de wind waait. Er bestaat niet alleen een politieke discipline, maar ook een journalistieke discipline. Zeg niet dat je het ‘intellectuele debat’ aanzwengelt, terwijl je de deur ervoor dichtsmijt. Gebruik verifieerbare bronnen. Sinds de Studentenopstand van mei 1968 – naar goed links gebruik gewelddadig – wordt het moreel compas door links gemonopoliseerd en gedomineerd. Ook de media hoorden bij Rudi Dutschke’s (1940-1979) ‘lange mars door de instituties’. De linkse media maken een onmisbaar deel uit van het institutioneel apparaat. We zien nu ook in de VS de levensgevaarlijke koppeling tussen Bigtech en media. Het draait om macht en geld. Media zijn daar het verlengstuk van. Het gaat over ondermijning van democratie en over macht van de professionele klasse over ‘ondergeschikte’ klassen. Evident facet van fascisme is beïnvloeding van de publieke opinie door sturen, beperken en verbieden van informatie en documentatie voor politieke doeleinden. Socialist Josef Goebbels (1897-1945) gepromoveerd in letteren en filosofie, was daarin een meester. Zijn les is goed begrepen door links in het westen en wordt uitbundig toegepast: uitsluiting, cordon sanitaire, manipulatie van het nieuws. Fascisme is als een wurgslang. De wurgslang kent geen genade. Langzaam knijpt hij alle adem uit zijn slachtoffer. Bij elke uitademing wikkelt de slang zich strakker om je nek, tot je niet meer kunt ademen. Wij bepalen wat goed en fout is. Wij bepalen wat je leest en wat we deleten. En als je het er niet mee eens bent, dan wurgen we je.

Het is aan lezers kritisch na te denken, zich van verschillende kanten te laten informeren, een afweging te maken en zich een mening te vormen. Manipulatie door media is van alle tijden. Als men de wereldliteratuur er op naslaat blijkt dat de media vrijwel altijd aan de verkeerde kant van de geschiedenis staan. In ‘Orwell on truth’ zijn diverse artikelen van George Orwell (1903-1950) gebundeld uit de periode 1939 tot 1941. Hij beschrijft hoe media voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog nieuws wegselecteren, verdraaien en voluit liegen[i]: “It is known that the newspapers are habitually untruthful, but it is also known that they cannot tell lies of more than a certain magnitude’. Cultuurfilosoof Oswald Spengler (1880-1936): “The press today is an army with carefully organized weapons, the journalists its officers, the readers its soldiers. The reader neither knows nor is supposed to know the purposes for which he is used and the role he is to play.” In “De wereld van gisteren” van Stefan Zweig lezen we over de verderfelijke rol van de media voor, tijdens en na de Eerste en Tweede Wereldoorlog, de manipulatie en de massawaanzin die ze veroorzaken. Ze bereidden het traject naar de massamoord. En dan het eeuwige wegkijken. Je zou waarachtig denken dat media altijd aan de verkeerde kant van de geschiedenis staan, al daalt dat besef helaas pas veel later neer als het leed al lang geschied is.

Goebbels lacht zich rot in het hiernamaals. ”Wat een geweldige massahysterie heeft zich van het westen meester gemaakt. Overal massademonstraties, beeldenstormen, BLM, plundering door Antifa en knielen, ook door politici. Wat een prachtig groepsdenken, kuddegeest en framing. In Nederland zijn ze helemaal goed bezig. Akwasi schreeuwt in zijn Damtoespraak dat hij Zwarte Piet op z’n gezicht wil trappen. Jeffriyie: “iedereen die tegen de Dam manifestatie is, is een racist”. En de bevolking trapt erin! Dit is genieten! Geweldig!”

[i] George Orwell, In ‘The Invasion from Mars’, 1940

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.