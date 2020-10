Goed besluit: Tweede Kamerverkiezingen gaan 3 dagen duren

Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren maakte na afloop van de ministerraad bekend dat de parlementsverkiezingen in maart 2021 worden gehouden over drie dagen. 70-plussers krijgen de kans om hun stembiljet per post op te sturen, natuurlijk allemaal vanwege corona.

Nou, het lijkt er dus op dat de complotgekkies, die denken dat het coronavirus zal worden gebruikt om de verkiezingen op te schorten en op die manier van Rutte een dictator te maken, ernaast zitten. Want dit kabinet gaat weliswaar het aantal stemlokalen drastisch terugdringen, maar we krijgen daar wel meer tijd om te gaan stemmen voor terug. En dat uit de mond van de D66-minister die heeft geholpen om het referendum de nek om te draaien. Niet slecht!

Verder is Ollongren vooral bezig met het goed inrichten van het stemproces. Zo gaat ze in gesprek met schoolbesturen die zich zorgen maken over hoe zij een stemlokaal kunnen huisvesten en komen er mogelijk stembureaus in verzorgingstehuizen alleen voor bewoners. Dat zijn volgens mij twee hele redelijke overwegingen. Daar komt alleen wel veel meer werk bij kijken en dus hebben gemeenten ruim tienduizend extra vrijwilligers nodig om het allemaal behapbaar te houden.

Als het dus allemaal degelijk zal worden uitgevoerd, zoals Ollongren hier uitstippelt, dan kan ik het alleen maar toejuichen. En mocht het coronavirus nou rond die tijd weer flink oplaaien, dan zouden de parlementsverkiezingen nog steeds door moeten kunnen gaan, lijkt mij.