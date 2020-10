Google, Facebook, Twitter en de rest van Silicon Valley zetten hun macht in tegen Trump. Fascistoïde!

Big tech laat hun invloed gelden in Amerikaanse politiek ten gunste van Joe Biden, schrijft auteur Frits Bosch vandaag. Hij vindt dat Silicon Valley ronduit fascistisch bezig is.



Biden trommelt alle hulptroepen op om zijn positie te versterken, ook de techgiganten. Voorheen zagen big tech-bedrijven zichzelf enkel als ‘platforms’, die geen redactionele positie innamen. Maar nu begrijpen ze dat hun alomtegenwoordigheid hen ook brute politieke macht geeft. Zij laten zich daarvoor graag lenen.

Google’s toplobbyist Susan Molinari stelde afgelopen augustus op de Democratische Conventie bijna zo ongeveer: ‘Google gaat haar macht, bronnen en reikwijdte aanwenden om normen en waarden in de Amerikaanse maatschappij te realiseren. We wijzigen algoritmen om betere uitkomsten te garanderen van overheidsbeleid en besluitvorming. We zijn vernacheld in 2016 en moeten voorkomen dat het weer gebeurt in 2020. Silicon Valley helpt Democraten winnen!’

Het officieuze bericht terug van Democraten: ‘jullie hebben van ons niets te vrezen. Stem op Joe Biden en je kunt je monopolie behouden…’

Google is niet zomaar een bedrijf. Google heeft een algemeen maatschappelijke functie. Google heeft controle over de informatie die de samenleving krijgt. Die macht zal Google uitbreiden met Google’s normen en waarden. Het aanwenden van dit soort macht voor puur politieke doeleinden is fascistoïde.

Silicon Valley verbindt zich met CEO’s van megagrote bedrijven en miljardairs onder de Democraten, contra Trump. LinkedIn heeft met geld van multinationals het medianetwerk Acronym opgezet. Doelstelling is om met dit propagandanetwerk de mening van kiezers massief te beïnvloeden ten gunste van Democraten. Opvallend, want Democraten hebben de mond vol van Russische beïnvloeding en nepnieuws.

Facebook blokkeerde video’s van president Trump waarin hij zei dat kinderen minder bevattelijk zijn voor corona. Als je dat weet dan zou je vraagtekens plaatsen bij de lockdown die Democraten voorstaan. Dus besloot Facebook wetenschappelijke data van ‘The Lancet’ te ‘deleten’, want burgers moeten die kennis niet hebben. Het doet denken aan de boekverbrandingen, Kulturverbote. Facebook is niet zomaar een bedrijf. Facebook heeft een algemeen maatschappelijke functie. Het aanwenden van dit soort macht voor puur politieke doeleinden is fascistoïde.

Twitter is van levensbelang voor de kansen van Trump. Hij bereikt 117 miljoen mensen. Twitter censureert Trump. Twitter is niet zomaar een bedrijf. Twitter heeft een algemeen maatschappelijke functie. Het censureren vanuit puur politieke doeleinden is fascistoïde.

Waarom steunt Silicon Valley de Democraten, die immers belastingverhoging wensen? Dat doen ze om hun macht veilig te stellen. Joe Biden en Kamala Harris zijn niet geliefd. Maar ze vormen geen bedreiging voor techmonopolies, zoals Biden’s vijftigjarige loopbaan aantoont. Silicon Valley doet er dus alles aan om de Biden-‘ticket’ te helpen. Het aanwenden van deze macht voor puur politieke doeleinden is fascistoïde.

Burgers zijn zich ervan bewust dat big techbedrijven hun privacy bedreigen via misbruik van data. Bovendien manipuleert hun monopolie het marktsysteem door producten, om puur politieke redenen, uit het assortiment te halen. Techbedrijven dachten eerst dat ze mensen bij elkaar brachten. Maar langzaamaan zien zij, en anderen, dat ze ook verdeeldheid, strijd en woede veroorzaken, onvoorziene gevolgen waarmee ze nu worstelen. Men wordt zich er meer van bewust dat de monopoliepositie van big tech de samenleving bedreigen. Ze moet dus voorzichtig opereren. Dit gaat veel verder dan het beïnvloeden van het marktsysteem. Dit heeft implicaties die verkiezingen verre overstijgen. Dit gaat over censuur leidend tot homogeen denken. Het gaat over de ongewenste proporties die de macht van big techmonopolies aanneemt.

Het gaat over ondermijning van democratie en over macht van de professionele klasse over ‘ondergeschikte’ klassen. Gaat het over fascisme? Een evident facet van fascisme is beïnvloeding van de publieke opinie door sturen, beperken en verbieden van informatie en documentatie voor politieke doeleinden. Josef Goebbels (1897-1945) was daarin een meester. Zijn les is goed begrepen in het westen en wordt uitbundig toegepast.

Fascisme is als een wurgslang. De wurgslang kent geen genade. Langzaam knijpt hij alle adem uit zijn slachtoffer. Bij elke uitademing wikkelt de slang zich strakker om je nek, tot je niet meer kunt ademen. Wij bepalen wat goed en fout is. Wij bepalen wat je leest en wat we deleten. En als je het er niet mee eens bent, dan wurgen we je.

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.