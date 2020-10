Griepprik blijkt te populair! Kabinet spoorde mensen aan om te vaccineren, roept nu op om van prik af te zien

Het is werkelijk onvoorstelbaar hoe hard Nederland op zo’n beetje alle (zorg-)fronten lijkt te falen. Vlak nadat het kabinet mensen heeft opgeroepen om dit jaar vooral juist wél een griepprik te laten nemen, roepen ze nu al weer op om juist van die prik af te zien! Het kabinet wil vooral gezonde zestigers thuis laten blijven, want er dreigt een tekort aan vaccins!

Vorige week deed staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid nog een oproep aan alle ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid om vooral wél een griepprik te halen. En nu er massaal gehoor wordt gegeven aan die oproep, is het ineens de bedoeling dat mensen vooral wegblijven!

Het is echt te belachelijk voor woorden. En niet alleen omdat we in Nederland kennelijk zoiets simpels als een griepprik niet eens op orde kunnen krijgen, maar ook vanwege de situatie met het coronavirus. Want iedereen met griepklachten zet mogelijk de stap om zich te laten testen op corona. Dus hoe meer mensen je alvast kunt behoeden voor die stap, door ze tegen de griep in te enten, hoe meer druk je wegneemt bij de teststraten voor corona.

Maar nee, laten we vooral uitgaan van de vorige cijfers, onder normale omstandigheden, en de hoeveelheid griepvaccins die we in moeten slaan dáár op baseren. Dat komt vast goed ja! Dus krijgen we nu waarschijnlijk nóg meer zieken en ook meer doden, want op deze manier houden we de kwetsbaren onder ons nóg kwetsbaarder, zodat ze ook nog kans hebben om aan de griep te overlijden als corona ze niet al eerder velt. Gaat lekker zo!