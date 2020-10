Groot gelijk! Zorgpersoneel massaal tegen ‘levensgevaarlijke’ uitzondering quarantaineregels

Ruim driekwart van de verpleegkundigen is faliekant tegen de mogelijkheid voor een uitzondering op de quarantaineregels als de zorgcontinuïteit in gevaar komt. “Ik vind het levensgevaarlijk, je bent een bron van besmetting voor kwetsbare mensen”, zo reageert een verpleegkundige in de enquete. Groot gelijk!

Dit is misschien wel de meest achterlijke beleidsregel die het RIVM tijdens de coronacrisis heeft voorgesteld. Hierdoor raak ik er steeds meer van overtuigd dat het kabinet bewust heeft gekozen voor beleid dat erop is gericht om zoveel mogelijk ‘vergrijsde’ Nederlanders uit de weg te ruimen. Hoe kom je anders op het idee om besmet zorgpersoneel tóch naar het werk te laten gaan?

De kans dat ze collega’s besmetten is enorm en de kans dat ze zwakke patiënten (die een veel hogere kans hebben om op de ic te belanden) besmetten is misschien nog wel veel groter. Tel daar ook nog eens het risico bij op dat het besmette zorgpersoneel in het ergste geval dusdanig ziek is dat ze niet eens meer kúnnen werken. En als klap op de vuurpijl: voldoende (en adequate) beschermingsmiddelen achter de hand hebben voor datzelfde zorgpersoneel is ook nog steeds een hekelpunt. Dat is toch een recipe for disaster, of ben ik nou gek?

‘Ja maar het gaat hier alleen om het scenario waar de zorgcontinuïteit in het geding komt!’ hoor ik ze bij het RIVM al zeggen. Ja, als we op dat punt zitten is het juist van belang om de kans op verdere besmetting van personeel en patiënten zo klein mogelijk te houden!

Mocht het zover komen, en die kans zit er met het huidige beleid dik in op het moment, dan hoop ik dat besmet zorgpersoneel pertinent weigert om alsnog op te komen draven. Want op dat punt breng je volgens mij meer levens in gevaar dan dat je er mogelijk gaat redden. Volgens mij was dat namelijk ook de reden dat we rond april zoveel sterfgevallen te betreuren hadden.