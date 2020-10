Henk Krol, hoepel op uit de politiek, begin die bed & breakfast, maar in godsnaam… VERDWIJN!

Gisteren had Henk Krol z’n five minutes of fame door bij zo’n beetje ieder praatprogramma op radio en televisie aan te schuiven. Misschien wel z’n laatste grote mediadag, want als relevante politieke kracht lijkt de professionele partijhopper volledig uitgespeeld. En dat werd tijd ook.



Henk Krol die het Kamerlidmaatschap ambieerde was altijd al een vreemde beroepskeuze. Toen de voormalige 50PLUS-voorman in 2012 als kersverse parlementariër arriveerde op het Binnenhof, was het namelijk niet voor het eerst dat hij stappen zette in het centrum van de macht. Jaren eerder werkte hij al voor de VVD-Kamerfractie in de tijd van Hans Wiegel. Laatstgenoemde leek Krol wel grappig te vinden, maar let wel: wie in de ondersteuning van de Tweede Kamer meedraait loopt mee voor het oog van de partijtop. Wie enig talent bezit, staat binnen afzienbare tijd zélf op de nominatielijst om Kamerlid te worden. Krol is echter nooit gescout. Dat was veeg teken aan de wand, zoals we nu leren.

Na zijn tijd bij de VVD is Krol de wereld van de homo-organisaties ingedoken. En wát een grandioze puinhoop maakte hij daarvan: pensioenuitkeringen betaalde hij niet uit, schulden liepen door zijn wanbestuur zo hoog op dat er zelfs bijna beslag werd gelegd op zijn eigen huis, en uiteindelijk kwam het zelfs tot een hele serie faillisementen. In 2013 moest hij zelfs kortstondig het Kamerlidmaatschap neerleggen vanwege al z’n zakelijke geblunder.

De sores bij de Gay Krant werden opgevolgd door politiek geharrewar. Eerst bij 50PLUS, waar hij als fractievoorzitter de orde niet kon handhaven. Hij stapte toen maar zelf op – een zeer ongebruikelijke stap. Vervolgens stak hij als politiek ontheemde z’n enige medekompaan, oud-PvdD’er Femke Merel van Kooten, al snel met een mes in de rug omdat de weinig snuggere Krol zich had laten lokken door de mooie praatjes van Henk Otten. Maar daarna begon hij ook met Otten te ruziën, zodat Krol vervolgens kon opstappen uit de Partij voor de Toekomst – die hij nota bene zelf had opgericht.

Wat nu? Een bescheidener mens zou wellicht denken: mijn tijd in Den Haag zit erop, mijn politieke erfenis bestaat vooral uit ruzies, en inhoudelijk heb ik niets bereikt… ik stel mijn blauwe stoeltje beschikbaar aan iemand anders!

Maar nee, niet Henk Krol. Die begint gewoon nóg een politieke partij en beeldt zich in dat Nederland op z’n oneindige gestuntel zit te wachten. De inhoudelijke leegte en het narcisme hadden niet treffender verwoord kunnen worden dan de naam die de 70-jarige Henk Krol koos voor zijn ideologieloze nieuwe partij: Lijst Henk Krol. Bij Op1 dagdroomde hij desalniettemin toch over wat hij wilde doen met z’n wachtgeld, mocht Nederland dan geheel tegen zijn verwachting in de Krolpartij onder de kiesdrempel meppen. Hij wilde in dat geval een bed and breakfast beginnen, zei hij:

Voorlopig blijft Krol dus gewoon doorgaan met zijn politieke werkzaamheden in de Tweede Kamer. ‘’Ik vind het leuk om een stem te zijn voor mensen die in de verdrukking zitten.’’ Toch sluit Krol niet uit ooit totaal wat anders te gaan doen. ‘’Het zou echt mijn droom zijn om ooit een Bed & Breakfast te beginnen.’’

Wat mij betreft: prima. Jammer van dat met publieke middelen gefinancierde wachtgeld, maar misschien krijgen we in maart 2021 voor Krol iemand terug die zich wél inzet voor Nederland, in plaats van voor verbaal modderworstelen. En dat riante Kamersalaris echt verdient, in plaats van het vooral noodgedwongen te innen om schulden uit een rampzalig zakenverleden af te betalen.

Al zou ik zelf geen nacht willen verblijven in dat Krolliaanse motel, trouwens. Voor je het weet heb je ruzie met de gastheer, stapt hij zélf op, en zit je daar moederziel alleen in een afgetrapt eensterrenhotel dat in een mum van tijd een reusachtige schuldenberg heeft aangelegd. Mij niet gezien!