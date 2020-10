Het gaat goed met Trump! ‘Maandag mag hij alweer terugkeren in het Witte Huis’

Volgens Amerikaanse ingewijden is president Donald Trump hard op weg om een comeback te maken. Ondanks dat Corona-Trump is opgenomen in een militair hospitaal vanwege het oplopen van het coronavirus/ Het zou zomaar kunnen dat Trump aankomende maandag zijn campagne weer hervat.

De gerenommeerde militaire arts Brian Garibaldi liet op een persconferentie weten dat het best goed gaat met de gezondheid van de 74-jarige Trump, iets wat de MSM tot dusver liever verzwijgen. Volgens Garibaldi heeft Trump geen koorts en ook geen ademhalingsklachten. Zijn vitale status zou uitermate stabiel zijn.

Het lijkt er nu vooral op dat er paniek om niets is uitgebroken. Tegenstanders van Trump hoopten natuurlijk op het ergste, maar medestanders van de huidige president deden ook een duid in het zakje, in mineurstemming.

Gelukkig lijkt Trump nu dus stukje bij beetje op te knappen en kunnen we ons alvast warm maken voor twee spannende debatten tussen de zittend president en zijn opponent Joe ‘Sleepy’ Biden.