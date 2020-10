Coronapatiënt Trump lijkt nu al aan de beterende hand: “Geen problemen met ademen, al 24 uur geen koorts”

Het lijkt goed te gaan met de Amerikaanse president Donald Trump, bij wie onlangs het coronavirus werd vastgesteld. Na een aantal turbulente en cruciale uren, kunnen Amerikaanse militaire topdokters nu vaststellen dat de conditie van Trump sterk genoeg lijkt om het coronavirus het hoofd te bieden.

Sterker nog: Volgens artsen van het Walter Reed National Military Medical Center gaat het uitzonderlijk goed met de 74-jarige Amerikaanse president, die volgens The New York Times zelfs zou lijden aan beginnende obesitas en ook vanwege zijn leeftijd in de risicogroep van mogelijke coronadoden zou kunnen vallen.

De klachten van Trump zouden het afgelopen etmaal al sterk zijn afgenomen. Sinds vrijdag heeft de Amerikaanse president ook geen koorts meer. Problemen met ademen heeft hij ook niet.

Op dit moment verblijft Trump -vooral vanuit voorzorg, aldus de Amerikaanse overheid- in een gespecialiseerd militair ziekenhuis in de staat Maryland. ‘Anonieme bronnen’ beweren tegenover de Amerikaanse MSM dat de situatie van Trump ernstiger zou zijn dan dat nu naar buiten wordt gebracht.

Het zou best goed kunnen dat de gezondheid van Trump slechter is dan dat het Witte Huis naar buiten brengt. Maar het kan net zo goed andersom zijn. We weten allemaal dat er momenteel ook een verkiezingsspelletje aan de gang is in de VS. Laten we in dit geval zeggen dat het nu even niet het moment is om schaakmaat te zetten tegenover iemand die nu in een ziekenhuis bivakkeert.

De Dagelijkse Standaard wenst president Donald Trump en First Lady Melania Trump veel beterschap toe. Een ziekenhuisopname gun je immers niemand.