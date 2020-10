Het gaat lekker bij Henk & Henk: Otten dreigt met inruilen Krol voor jongere lijsttrekker

Daar waar Henk Otten ten tonele verschijnt, ontstaat ruzie. Nadat hij flink wat chaos heeft veroorzaakt binnen Forum, probeert hij nu Henk Krol onder druk te zetten. Enkele maanden geleden ging het nog goed tussen het duo Henk & Henk, maar vandaag de dag lijkt die relatie compleet beschadigd te zijn. We krijgen er een nieuwe politieke soap bij!



De conflicten stapelen zich nu wel op rondom Henk Otten, alles wat hij aanraakt gaat in het begin voortvarend maar eindigt in misère. Zo ook de Partij voor de Toekomst. Otten wil graag een prominente plek op de Tweede Kamerlijst voor de aankomende verkiezingen, Henk Krol en partijpenningmeester Pieter Boogaardt zien dit niet zitten. Overigens ontkent Otten dat hij een plek op de Kamerlijst wil.

Maar nu zit Otten dus achter Krol en Boogaardt aan. Otten heeft een boze brief geschreven richting de penningmeester, Boogaardt zou ‘onjuiste en ongefundeerde uitlatingen’ hebben gedaan.

Nu blijkt dat Krol overspannen is geraakt door al het gedoe met en bij de partij. Krol moet volgende week bij het reces maar weer bijkomen, anders gaat Otten op zoek naar een nieuwe lijsttrekker, eentje die wat jonger is, en beter in het plaatje van Otten past.

Pleegt Otten opnieuw een machtsgreep binnen een partij? Zo vlak voor de Kamerverkiezing is dit in ieder geval geen al te goede strategie.