Hilversum blijkt behalve ‘Gooisch Matras’ ook ‘Party Capital der Nederlanden’: “Politie maakt einde aan feest met 300+ jongeren”

Het is niet alleen maar seks, macht en media dat dicteert in media-Capitool Hilversum. Sinds afgelopen nacht mogen we de Noord-Hollandse stad zelfs uitroepen tot partyhoofdstad der Nederlanden. In slechts minuten tijd werden daar honderden (!) feestende jongeren weggestuurd door de gealarmeerde politie.

Waar was dat feestje? Nou ja, in Hilversum dus. Nou waren er de afgelopen nacht wel meer feestjes in het land, maar het Gooi moest er weer even met wassen neus boven uitsteken. En dat is ze dan ook gelukt. De politie moest namelijk ingrijpen op een superspread-event met meer dan 300 flirtende en dansende jongeren. Dit tot groot ongenoegen van politieagente Inge Veldhuizen:

Vannacht een einde gemaakt aan een illegaal feest in Anna's Hoeve. Ruim 300 jongeren! Je eigen belang boven anderen😡Waar zijn jullie mee bezig? #respectloos#asociaal#ikbenboos! pic.twitter.com/Zp41q9QnrZ — Inge Veldhuizen (@WA_Riebeeck) October 25, 2020

Op het internet circuleert nu zelfs een heuse video die laat zien hoe een grote politiemacht een einde moet maken aan een feestje dat anders nog weleens tot in de vroege uurtjes had kunnen duren…

Heel erg laat werd het dan ook niet: “Even na 02.00 uur (zomertijd) stoomde een grote politiemacht naar de bossen tussen Anna’s Hoeve – spoorlijn Hilversum – Baarn en de A27 kop Eemnes. Twee mensen werden opgepakt”, aldus de Gooi en Eemlander.