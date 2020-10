Hoera, daar komen de corona-sneltesten! Een beetje dan. Mondjesmaat. Maar toch: hoera!

Terwijl ons land gebukt gaat onder een zware coronagolf lijkt er eindelijk een sprankje hoop te gloren aan de horizon: de sneltesten zijn ook eindelijk in ons land gearriveerd en kunnen zo her en der worden ingezet. De opmaat naar grote hoeveelheden sneltesten die ons leven een stuk eenvoudiger gaan maken? Hopelijk!

Eén van de grootste hindernissen om COVID-19 in ons land eindelijk eens aan te pakken is het gebrek aan functionerend testbeleid. Je vertoont misschien symptomen, maar voordat je weet of je daadwerkelijk corona hebt ben je alweer dagen verder. Ondertussen kan je je werk niet doen en niemand ontmoeten. Niet iedereen kan dat opbrengen en begeeft zich stiekem wel buitenshuis. Meer testen is meer vrijheid: binnen vijftien minuten weten of je corona hebt, is een ongelofelijke vooruitgang.

Vanaf vandaag kan dat dus in Nederland. En uiteraard werd de introductie van de sneltest opgeluisterd door Hugo de Jonge die even snel een prettest liet doen. Want ja, je bent nu eenmaal de ster in de grote Hugo de Jonge-show of je bent dat niet. Toch?

“Twee sneltesten voor het coronavirus zijn betrouwbaar genoeg om te gebruiken. Onder andere in het Amphia Ziekenhuis in Breda kunnen mensen binnen een kwartier weten of zij besmet zijn. Vanochtend tijdens Goedemorgen Nederland op NPO 1 deed zorgminister Hugo de Jonge zo’n sneltest in het ziekenhuis. Hij bleek geen corona te hebben. De validatie van de sneltesten is erg welkom, zegt De Jonge. “Die hebben we nodig om grote hoeveelheden mensen zo snel mogelijk te kunnen testen. We zullen richting de winter meer moeten testen en we hebben steeds meer normale PCR-testen die we bij de GGD laten afnemen. We zien ook dat de vraag naar testen nog groter is dan we op dit moment aankunnen. We moeten sowieso de laboratoriumcapaciteit opschalen.””

Het is wel verbijsterend traag. Andere landen gebruiken de sneltest allang, en Nederland heeft ze nú dringend nodig. In plaats daarvan wordt er eerst nog eens een uitgebreid rondje getest. Want ach ja, we hebben immers zeeën van tijd.

Dus hup: aan de bak met de sneltest. En snel graag. Niet alleen de test zelf, maar ook het uitrollen over heel Nederland. We hebben echt geen tijd meer te verliezen.