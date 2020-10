Hoofdimam van Blauwe Moskee heeft vrije samenleving niet begrepen: wil verbod op beledigen profeet Mohammed

De hoofdimam van de Blauwe Moskee in Amsterdam, Yassin Elforkani, heeft het concept van de westerse liberale samenleving niet helemaal begrepen. Hij pleit er namelijk voor dat de vrijheid om de profeet Mohammed te kunnen beledigen moet worden ingeperkt. Voor hem zijn kennelijk niet de aanslagplegers, maar de ‘uitlokkers’ het probleem. Totaal gestoord!

Elforkani probeert met man en macht de discussie weg te leiden van het feit dat er om de haverklap mensen tot geweld overgaan, puur en alleen omdat iemand iets zegt over hun profeet. De kern van de liberale democratie is toch wel dat mensen met elkaar in gesprek gaan en zo conflicten met woorden proberen op te lossen. Dat kan niet als iemand bij zoiets simpels als een belediging of een satirische afbeelding al de hoofden van mensen af begint te snijden. Wie echt onderdeel wil zijn van deze liberale samenleving (of wat ervan over is), zal nooit voor wapens kiezen als de mogelijkheid tot dialoog nog openstaat.

En voor wie dat een radicaal idee vindt, daar moet volgens deze moslim ook ruimte voor zijn (al had hij het meer over salafisme). Net zoals dat er ruimte moet zijn voor het recht dat iemand heeft om onze waarde van vrijheid te mogen beledigen met een voorstel voor blasfemie-wetgeving. Maar dan krijg je wel van alle kanten te horen dat je voorstel ronduit belachelijk is. Bij deze.