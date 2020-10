Hugo de Jonge leest ons allemaal de les: ‘Als GGD vraagt op je kont te zitten, ga je op je kont zitten’

Hugo de Jonge maakt zich zorgen, het aantal besmettingen stijgt rap – vandaag bijna 8000 nieuwe besmettingen erbij. Ook neemt het aantal opgenomen coronapatiënten flink toe in de Nederlandse ziekenhuizen. Volgens De Jonge gaat een groep Nederlanders veel te lichtzinnig om met de coronaregels, en dat moet volgens hem snel veranderen. Nederlanders moeten beter gaan luisteren, en zich beter aan de regels houden.





De Jonge maakt zich veel zorgen, dat meldde hij vanmiddag aan het einde van de ministerraad. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de Nederlanders het advies van de GGD naast zich neerleggen. Thuisblijven tijdens het bron- en contactonderzoek? ‘Dacht het niet’ denken veel Nederlanders. Dit is volgens De Jonge dus niet de bedoeling.

“Adviezen zijn er om op te volgen. Als de GGD zegt: ‘Ga met je kont op de bank zitten’, dan ga je met je kont op de bank zitten. Dan ga je niet denken dat je het beter weet dan de GGD.”

Volgens De Jonge is de tijd van de discussie over, men moet zich nu eenmaal gaan houden aan de adviezen en de regels. Ook Grapperhaus kwam met een soortgelijke boodschap eerder vandaag – voor hem is de tijd van bierplezier over.

“We zijn nogal een discussieland. Maar als we samen al discussiërend over de maatregelen uit het oog verliezen waarom die maatregelen eigenlijk nodig zijn, dan helpt dat niet.”