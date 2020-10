In Barneveld hebben ze kerkelijke schijt aan de coronamaatregelen: “Wij laten gewoon meer dan 30 bezoekers toe!”

De Gereformeerde Gemeente Barneveld-Centrum laat zondag meer dan 30 bezoekers per dienst toe. Dat heeft een woordvoerder van de gereformeerde gemeente Barneveld gezegd.

Het Barneveldse kerkgenootschap van de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) heeft lak aan alle maatregelen van het kabinet. Volgens het kerkbestuur zou het zomaar mogelijk kunnen zijn dat er aankomende zondag (morgen dus!) rond de 250 knielende gelovigen aanwezig zijn in hun kerk. Een slechter statement kun je momenteel niet maken.

Een woordvoerder van de vervloekte kerk in Barneveld verwoord het als volgt tegenover De Telegraaf:

“Ik verwacht dat het (bezoekers, red.) er veel minder zullen zijn. Normaal gesproken hebben we 2000 zitplaatsen, we schalen nu substantieel af. We hebben een enorm kerkgebouw, waardoor eerder 2 meter afstand bewaard zal blijven dan 1,5 meter. En we geven het advies om mondkapjes te dragen.”

Afgelopen week hield dezelfde clan, onder de noemer Gereformeerde Gemeente Barneveld, nog drie diensten. Per keer kwamen daar ongeveer 400 tot 450 mensen op af. Het kan allemaal in tijden van corona, zolang u maar in een of andere God geloofd.

Voor de thuisblijvers hebben wij iets beters in petto: