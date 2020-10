Je scooter veilig stallen doe je zo

De zomer is bijna voorbij. Rijd je het gehele jaar door op je scooter of zet je deze in de koudere maanden achter slot en grendel? Als het laatste het geval is, dan is het belangrijk om scooter hierop voor te bereiden. Met deze tips voorkom je dat je scooter in de stalling schade op loopt.

Maak je scooter schoon

Voordat je voor een bepaalde periode afscheid neemt van je scooter is het verstandig om deze nog even grondig schoon te maken. Viezigheid zoals insecten kunnen je scooter namelijk op den duur beschadigen. Verwijder de viezigheid daarom voordat je je scooter in de stalling zet.

Zorg voor een volle tank

Zet je scooter met een volle tank in de stalling. Hiermee voorkom je roestvorming aan de binnenkant van de tank. Voordat je de scooter in de stalling zet, is een ritje langs het tankstation dus wel zo verstandig.

Vervang de olie en het oliefilter

Oude olie bevat verbrandingsresten waar zuur in zit. Wanneer je scooter voor een langere periode stilstaat, zorgt dit zuur ervoor dat de olie minder goed smeert. Dit kan op den duur leiden tot motorschade. Om dit te voorkomen is het verstandig om zowel de olie als het oliefilter vooraf te vervangen.

Verhoog de bandenspanning

Wanneer je scooter lang op dezelfde plek stilstaat, kunnen de banden leeglopen. Het is voor de banden van je scooter beter om geen contact met de grond te maken. Daarom is het verstandig om je scooter te stallen op bokken. Wanneer je hier geen gelegenheid toe hebt, is het goed om de bandenspanning met 0,5 bar te verhogen. Rol ook je scooter eens in de twee weken een stukje van zijn plek, zo kun je vervorming van de banden voorkomen.

Zet je scooter goed op slot

Tenslotte moet je je scooter natuurlijk goed op slot zetten. Voornamelijk wanneer je scooter buiten staat. Gebruik naast het contactslot en het stuurslot ook een schijfremslot om je scooter goed te beveiligen, hierdoor kan hij niet wegrollen.

De scooterverzekering

Voor alle scooters in Nederland is een WA scooterverzekering verplicht. Met een scooterverzekering hoef je je geen zorgen te maken over diefstal of schade veroorzaakt door anderen.

