Kabinet heeft “nog veel huiswerk”: totale lockdown vooralsnog niet aan de orde

Volgens “betrokkenen” is een totale lockdown nog niet de meest voor de hand liggende strategie voor het kabinet. Nieuwe maatregelen zullen er wel komen, maar die zullen dan waarschijnlijk zoveel mogelijk toegespitst worden op specifieke situaties (thuis, werk, horeca en reisbewegingen). Maar of dat genoeg gaat zijn?

Het kabinet lijkt weer te willen gaan voor ‘net genoeg, en zéker niet te veel’. Het aantal besmettingen is gewoon enorm vergeleken met omliggende landen. Dat is op zich niet zo’n probleem, maar dat sijpelt vroeg of laat wel door naar de ‘enge’ cijfers: ziekenhuis- en ic-opnamen, en sterfgevallen. Dáár valt al uit op te maken dat het helemaal niet mee gaat vallen hier en dat er dus echt wel wat moet gebeuren.

Ik snap dat het kabinet zich dan liever richt op specifieke hot-zones zoals thuis- en werk, maar dat gaat volgens mij geen zoden aan de dijk zetten. Kwetsbare groepen moeten worden afgeschermd, dáár zit denk ik de oplossing. En daar zit ook een groot deel van het probleem met het huidige beleid: te weinig beschermende middelen, tegenstrijdige regels voor zorgpersoneel en als er een besmetting is raakt het direct een hele groep kwetsbaren!

Maar ik denk dat er weer een heleboel regels komen die het vooral nog veel onduidelijker gaan maken voor iedereen. Want als het kabinet spreekt over ‘nog veel huiswerk’ dan betekent dat volgens mij alleen maar dat ieder risico vanuit een papieren werkelijkheid wordt benaderd en wordt ‘opgelost’. Dan zakt het draagvlak nog verder onderuit. Wil je daarna alsnog snoeihard ingrijpen, dan krijg je binnen de kortste keren rellen.

Ik hoop dat ze de huidige maatregelen eerst eens goed tegen het licht houden en eens serieus kijken naar de argumenten die in andere landen de boventoon voeren.