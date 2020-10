Kabinet komt met verkiezingsretoriek: wil wet wijzigen om dwangsommen asielzoekers af te schaffen

17 maart 2021, de naderende Tweede Kamerverkiezing zorgt altijd voor amusante verkiezingsretoriek. Vanuit het kabinet horen we ineens geluiden om de dwangsommen voor asielzoekers eindelijk af te schaffen. In 2006 probeerde men dit al, in 2012 werd de politiek gewaarschuwd voor toekomstige misbruik van deze regeling. Inmiddels is het 2020 en begint men weer met harde rechtse beloftes. Eerst zien, dan geloven.





Asielzoekers krijgen dwangsommen uitgekeerd als de procedures te traag verlopen. Dit jaar alleen al moet de overheid 65 miljoen euro uitkeren aan dwangsommen. De IND, Integratie en Naturalisatie Dienst, heeft het veel druk en is zwaar onderbezet. Vandaar dat tal van procedures niet op tijd worden afgerond en asielzoekers aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding.

De Raad van State was eerder dit jaar nog kritisch over het afschaffen van deze wet, maar het kabinet lijkt voet bij stuk te willen houden. We zullen zien of het nieuwe wetsvoorstel door beide Kamers komt.

In 2006 waren de VVD, Groep Wilders en LPF al kritisch over de wetsbehandeling, toch kwam de dwangsombetaling er wel voor asielzoekers.

Nu 14 jaar later lijkt er een einde te komen aan deze regeling. Verkiezingsretoriek namens de rechtse partijen in het kabinet? Of zien we dat de VVD langzaamaan weer controle probeert te krijgen over de integratiepolitiek in Nederland?