Kabinet laat ons nog rustig vijf dagen wachten, minister De Jonge: ‘dinsdag persconferentie nog niet zeker’

In de weken voor de ‘halve’ lockdown, toen de coronacijfers explodeerden, wilde het kabinet ook al even rustig afwachten op de daling (die niet kwam). In de weken erna, nu de cijfers nóg harder exploderen, kiezen ze doodleuk opnieuw voor dezelfde strategie! Lekker vijf dagen wachten met z’n allen op een daling waar nog geen teken van is gebleken… Strak plan Hugo!

Nog niet zeker of er dinsdag een persconferentie komt, laat minister De Jonge (Volksgezondheid) weten na afloop van de ministerraad #CoronaCrisis — Alexander Bakker (@alexanderbakker) October 23, 2020

Toen ze de vorige keer nog even wilden wachten had ik daar nog wel begrip voor, al vond ik het toen ook onverstandig. Toen vielen de besmettingscijfers nog mee (vergeleken met nu) en merkten de ziekenhuizen er ook nog nauwelijks iets van. Maar we zijn op dit moment al de 10.000 besmettingen gepasseerd en merken nog helemaal niets van het effect van de huidige maatregelen.

Sterker nog, het zou zomaar kunnen zijn dat de halve lockdown juist bijdraagt aan het aantal besmettingen omdat veel mensen, die misschien al voor de lockdown besmet zijn geraakt, thuisblijven met hun gezin. Dan is het heel goed mogelijk dat we de effecten van de genomen maatregelen al wél zien, maar dat ze averechts werken.

Maar stel nou dat we de komende dagen een (lichte) afname zien, dan hebben we echt nog wel een lange weg te gaan! We gaan echt niet van 10.000 naar 8.000 dagelijkse nieuwe besmettingen in vijf dagen hoor, en dat zijn iedere dag weer héél veel mensen die het virus weer verder kunnen verspreiden. Juist omdat er nog teveel contactmomenten kunnen zijn. Dan heb ik liever dat ze nu even hard doorpakken zodat we deze tweede golf maar even ‘echt’ moeten uitzitten, in plaats van dat ze wéér eerst voorzichtig proberen af te wegen of er wel genoeg draagvlak is voor iedere nieuwe maatregel.