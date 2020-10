Klaver kritisch op kabinet: ‘Ik vind dat er een nieuwe minister zou moeten worden aangesteld’

GroenLinks en Jesse Klaver zijn niet uit het nieuws te slaan dit weekend. De partij lijkt te zijn begonnen met een intensieve profileringscampagne. GroenLinks probeert een alternatief aan te bieden – weliswaar een gigantisch dure, zoals gisteren bleek. Verder is de partij kritisch op het huidige coronabeleid, en als het aan Klaver lag, zou er een nieuwe minister naast De Jonge moeten komen.



Gisteren presenteerde Klaver het nieuwe verkiezingsprogramma van GroenLinks. Het is op z’n zachtst gezegd nogal vrij links. Veel dingen wil GL ‘gratis’ – lees: van uw centjes – maken. Maar wat vooral opvalt is dat GroenLinks een ander ideaal aanbiedt, ze profileren zich duidelijk, wat hen dus onderscheidt van andere linkse partijen. GroenLinks lijkt hiermee klaar te zijn voor de verkiezingen.

Vandaag mag Klaver zijn optreden doen bij Buitenhof, waar hij direct de aanval opent op het kabinet. Het coronabeleid van dit kabinet is natuurlijk veel te vaag en onduidelijk, dus voor de oppositie is dan ook niet heel moeilijk om hier punten mee te winnen bij de achterban. Wilders deed dit al bij de Algemene Beschouwingen, Klaver pakt zijn kans dit weekend.

'Ik vind dat er een nieuwe minister zou moeten worden aangesteld, naast Hugo de Jonge. Een minister die zich enkel richt op het testbeleid’. 'Feike Sijbesma, voormalig coronagezant zou een goede kandidaat zijn’, aldus @jesseklaver in #buitenhof pic.twitter.com/N2KubcfvbF — Buitenhof (@Buitenhoftv) October 11, 2020

De vraag is alleen of nog een extra minister iets zou uitmaken. Historisch gezien hebben we al het grootste kabinet ooit qua aantallen ministers en staatssecretarissen. Wellicht is het een beter idee dat een minister wat taken van zijn portefeuilles overdraagt naar een andere minister of staatssecretaris.

'Lange termijn strategie ontbreekt'. 'Als er iets hopeloos heeft gefaald is het testbeleid', aldus Jesse Klaver in #buitenhof over het coronabeleid van het kabinet pic.twitter.com/88FF0pGqFX — Buitenhof (@Buitenhoftv) October 11, 2020

Hier uit Klaver terechte kritiek, lange termijn strategie lijkt al de gehele crisis te ontbreken. En keer op keer worden we blij gemaakt met een dooie mus; het testbeleid komt keer op keer tekort.