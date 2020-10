Lafhartig nep-rechts heeft weer wat te zeuren: Wybren van Haga praat met Lange Frans

Het is onderhand om kotsmisselijk van te worden. Werkelijk iedere keer dat iemand van Forum voor Democratie om tafel gaat zitten met iemand die niet goedgekeurd wordt door het establishment gaan nep-rechtse figuren — die er alleen maar voor zichzelf zitten, en niet om de rechtse beweging te helpen — los. ‘Dit kan zo niet!’ ‘Waarom praten jullie met wappies!?’ ‘FVD gaat zo kapot!’ Ze zeuren en zeuren en zeuren. Letterlijk iedere mogelijkheid om FVD te beschadigen wordt met beide handen aangegrepen… en dat gebeurt dan niet alleen door links, maar ook — en zelfs vooral — door lieden die ons willen laten geloven dat ze réchts zijn.

Ik ben er klaar mee. Wat een nep-rechtse, hypocriete opportunisten. Bah.

Gisteren zette Lange Frans een nieuwe aflevering van zijn podcast online. Zijn gast? Wybren van Haga, voorheen van de VVD, maar tegenwoordig van Forum voor Democratie. De twee mannen spraken zo’n anderhalf uur met elkaar en hadden gewoon een heel boeiend gesprek. Kijk maar:

Van Haga herhaalde geen ‘samenzweringstheorieën’ maar was wel heel kritisch over het coronabeleid van het kabinet, zoals hij ook op andere podia dagelijks duidelijk maakt.

In normale tijden is daar helemaal niets mis mee. Maar, helaas, de tijden waarin wij leven zijn niet normaal. Want tegenwoordig wordt er op enorme schaal censuur gepleegd — een censuur die niet zo zeer vanuit de overheid komt, maar vanuit de door zichzelf aangestelde politieke elite. Dat zijn professionele en amateuristische commentatoren die de hele dag over de politiek twitteren, en die iedereen die niet in de pas loopt naar een virtuele goelag sturen.

Lange Frans loopt niet in de pas. Hij heeft dingen gezegd over het coronavirus waar ook ik het niet mee eens ben. Maar goed, dat kan. De man is actief bij de politiek betrokken en heeft een populaire podcast. Als politicus is het dus verstandig om wél met hem in gesprek te gaan ook al heeft hij wat malle dingen gezegd over corona. Dat denk ik, en dat denkt Wybren van Haga ook. Het gesprek dat hij met Lange Frans had was buitengewoon interessant. Geen gekkigheden, wel kritisch. Goed zo.

Maar oh nee! Volgens nep-rechtse opportunisten is Lange Frans besmet met een enorm ernstige ziekte. Hij mag niet aangeraakt worden. Een ieder die met hem praat is óók ziek en ongewenst. Zoals Raisa Blommestijn het samenvat:

“Guilt by association” in optima forma: alleen al het gesprek aangaan met een “verkeerd” iemand is blijkbaar genoeg om volledig gedemoniseerd te worden. Vanzelfsprekend blijven de inhoudelijke reacties op de bijna 1 uur en 45 minuten durende podcast uit. https://t.co/dfQQyvGxIy — Raisa Blommestijn (@rblommestijn) October 1, 2020

Na de uitzending, die inhoudelijk echt interessant is, gingen de gebruikelijke anti-FVD nep-rechtse opportunisten he-le-maal los. Van Haga zou FVD beschadigen. FVD zou ten onder gaan. Ook de neprebellen van GeenStijl doen dapper mee. Dat geldt zelfs voor Jan Roos — die toch echt beter zou moeten weten gezien zijn ervaringen in de politiek én de media.

Knetter. Thierry Baudet, Theo Hiddema en Wybren van Haga zijn altijd bereid om met iedereen in gesprek te gaan. De eerste heeft een debat gehad met Paul Rosenmoller, die terecht gezien wordt als dé man die het klimaat creëerde waarin Pim Fortuyn vermoord werd door de radicaal-linkse gek Volkert van der Graaf. Maar daar hoor je ze allemaal niet over. Want Rosenmoller is niet “geïnfecteerd,” maar Lange Frans wel. Want Rosenmoller wil meer, meer, meer overheid, terwijl Lange Frans juist kritisch is op de overheid. Dat eerste is Heel Prima, dat laatste is Heel Fout.

