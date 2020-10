Leraren in opstand: eisen strengere coronamaatregelen – minister Slob wil niks weten van strenger beleid

Tal van leraren hebben helemaal geen trek in de aankomende winter, zij vrezen voor massale coronabesmettingen en zien daarom liever vandaag dan morgen dat de overheid strengere coronamaatregelen introduceert op Nederlandse scholen. Minister Slob wil voorlopig nog niet overgaan op strengere maatregelen.





Sommige leraren vrezen als de dood voor massale besmettingen bij hun op school. Door enorm slechte ventilatie menen zij dat het wachten is op een uitbraak. Enkelen doen hun verhaal, sommige staan dik ingepakt voor de klas omdat de ventilatie barslecht is.

„Ik had het laatst zo koud, dat ik na mijn les een uur bij de kachel heb gezeten. Het liefst gooi je de ramen dicht, maar wat dan? Ik word nu al gedwongen om in een gevaarlijke situatie te werken”, zegt de wiskundeleraar bezorgd. „Ik doe mee aan een experiment waarbij onduidelijk is hoe het afloopt.”

De lerarenbond LIA heeft een grote peiling onder haar leden gedaan, ruim 80% van de leraren maakt zich zorgen om hun werkplek. Volle klassen, slechte ventilatie, veel leraren vrezen voor de naderende winter. Besmettingen vinden relatief vaak plaats op scholen.

„In de gangen hebben ze de kapjes wel op, maar dat zijn vluchtige contacten. In de klas zitten ze zonder mondkapje heel dicht op elkaar. En ja, dan roept het RIVM dat dat gewoon kan, maar ik heb niet alleen maar brugpiepers voor mijn neus. In de bovenbouwklassen zitten achttienjarigen, gewoon volwassenen dus”

Voorlopig wil minister Slob nog niet in gaan op de eisen van de LIA. Kleinere klassen is volgens Slob geen goede oplossing, kinderen moeten gewoon volledig naar school kunnen.

„Het is heel belangrijk dat kinderen zoveel mogelijk op school les krijgen. Dat is volgens de experts van het OMT ook verantwoord. Dit blijven we goed in de gaten houden.”