Martin Bosma over toenemende mediacensuur: ‘Het is duidelijk een links-liberale agenda’

Big Tech is de laatste weken alles en iedereen hard aan censureren, post je een video of foto van Zwarte Piet? Dan krijg je de woke moraalridders van Google of YouTube achter je aan. In België gaat men nu zelfs zo ver dat boeken met Zwarte Piet in de versnipperaar verdwijnen. Wat blijft er zo nog over van de vrijheid van meningsuiting en expressie?





In België heeft uitgeverij Clavis 7.000 kinderboeken, waarin Zwarte Piet wordt vermeld of afgebeeld, door de versnipperaar gehaald. Wat bezielt een uitgeverij om dit soort boeken te vernietigen? Is de druk vanuit de linkse deugwereld te groot voor hen geworden?

Ondertussen maakt ook het Nederlandse Kamerlid Martin Bosma zich flinke zorgen over deze toenemende vorm van censuur. Big Tech doopt zich om tot woke-patriotten, en verwijderen iedereen van het platform die nog video’s of foto’s van Zwarte Piet delen, maar ook kleinere bedrijven leggen zelfcensuur op. Zoals uitgeverij Clavis, maar ook het grote bedrijf Bol doet hier vrolijk aan mee.

Waar Bosma zich vooral zorgen ommaakt is dat de minister, onze geliefde Kajsa Ollongren, boekenhandels aanwijzingen gaat geven over bepaalde zaken. Zoals waar sommige boeken – lees: ”’foute”’ boeken of tijdschriften – het beste kunnen liggen.

Volgens Bosma moeten we dit niet willen, het is een stap de verkeerde kant op. Een kant die onze vrijheid inperkt en aantast.