Maxime Verhagen heeft niets met ‘liegende’ Geert Wilders: ‘Dan kletst hij uit zijn geblondeerde haren’

Maxime Verhagen – de niet zo succesvolle CDA-leider – heeft weer zijn moment gehad om te shinen. In een interview blikt hij terug op zijn tijd als CDA-leider en de tijd dat de PVV gedoogpartner was het kabinet Rutte I. Volgens Wilders was Verhagen in tranen toen hij vicepremier kon worden, volgens Verhagen is dit een leugen van Wilders.





Het blijft een pijnlijke geschiedenis voor het CDA. Inmiddels is het al weer acht jaar geleden dat Rutte I is gevallen, maar het CDA heeft deze klap nog steeds niet verwerkt. Ze verwijten Wilders van alles, en uiteraard hebben zij boter op hun hoofd. Tussen de PVV en het CDA blijft het ondertussen bij moddergooien, de VVD is al jaren de lachende derde in dit verhaal.

„Ik heb het woord spijt niet in mijn mond genomen. Ik zou het niet gedaan hebben als ik van tevoren had geweten dat de gedoogconstructie zou worden uitgelegd alsof Geert Wilders in het kabinet zat. En dat hij zou weglopen als het moeilijk werd. Met iemand die zo volkomen onbetrouwbaar is gebleken als Wilders moet je geen kabinet vormen.”

In het interview zegt Verhagen dat hij niet zozeer de ambitie had om een hoge functie te bekleden, hij deed alles vanuit partijbelang. Maar volgens Wilders was Verhagen in tranen toen hij de kans kreeg om vicepremier te worden. Dit is volgens Verhagen niet de waarheid.

„Dan kletst hij uit zijn geblondeerde haren. Werkelijk niet te geloven. Ook hier gold dat er een beroep op mij werd gedaan om fractievoorzitter te worden toen Jan Peter Balkenende als partijleider aftrad. Ik liep niet weg voor mijn verantwoordelijkheid. Maar nee, het deed mij niets om vicepremier te worden.”