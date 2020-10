Met intelligente lockdowns en dringende adviezen komen we er wel: Duitsland zet bijna heel Nederland op rood

Volgens Duitsland zijn alleen de provincies Limburg en Zeeland nog oké, de rest staat op rood. Dat betekent dat het verboden gebieden zijn geworden voor de Duitsers. Een ‘intelligente’ lockdown en wat strenge adviezen heeft geen moer uitgehaald! We maken er een potje van in Nederland, meer is er niet van. De corona-maatregelen zijn in sommige gevallen slechts strenge adviezen en de strenge adviezen kunnen soms verplicht worden. De corona-app heeft vertraging (maar gaat ook vrij weinig doen als die er wel eenmaal is) en de spoedwet maakt ook maar weinig vaart.

In de tussentijd heeft Rutte het over meer coördinatie tussen EU-lidstaten, want daar ligt vast het antwoord. Het is werkelijk onvoorstelbaar wat voor een zootje de hele corona-aanpak is geworden.

We zitten praktisch op hetzelfde niveau als de VS qua doden relatief aan onze eigen bevolking. En het ergste van allemaal? Het had niet eens zo hoeven gaan. Tienduizend doden omdat:

…het virus ‘maar een griepje’ zou zijn.

…carnaval toch maar in klein gezelschap zou worden gevierd.

…twee weken quarantaine te lang is.

…verpleeg- en zorgtehuizen werden vergeten bij het maken van beleid, waardoor het zorgpersoneel dus geen beschermingsmiddelen kreeg.

…de testcapaciteit met 50 procent werd verminderd en alleen de ernstige gevallen werden getest.

…de effectiviteit van mondkapjes nog niet helemaal 100 procent wetenschappelijk bewezen is.

…iedereen werd aangewezen op hun eigen gezond verstand.