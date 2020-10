Moeten we dit willen?! “Run op alcohol supermarkt na kroegsluiting Utrecht”

De vroege sluiting van de horeca (22.00 uur) werkt niet altijd. In de binnenstad van Utrecht ontstond na het laatste rondje een ware run op alcohol in de nog geopende supermarkten. Dit liep zelfs dermate uit de hand, waardoor BOA’s en zelfs de politie moesten ingrijpen.

Bij een lokale Utrechtse supermarkt aan de Ganzenmarkt stond op een gegeven moment een kilometerlange rij, aldus RTV Utrecht. Daarbij werd, volgens de toezichters, onvoldoende afstand gehouden. Daarop werd de supermarkt al om 22.15 gesloten. Normaliter is deze winkel geopend tot middernacht.

Ook in het Utrechtse Griftpark moest de politie uiteindelijk ingrijpen. Een grote groep drinkende studenten jongeren veroorzaakte overlast met luide muziek en hard geschreeuw. Ook werd er geen 1.5-meter afstand gehouden van elkaar. De politie gaf waarschuwingen en stuurde de jongeren vervolgens weg, maar een deel bleef steeds maar terugkomen. Daarop schreven agenten bekeuringen uit.

De rijen bij de supermarkten zijn veel horeca-ondernemers een doorn in het oog. Ze waarschuwden eerder al dat er thuis of elders verder zou worden gefeest bij een vroege horecasluiting. En nu zien we het resultaat: Jongeren willen nu eenmaal met elkaar afspreken in het weekend.

Corona of niet. Vraag het Famke Louise maar.