“nice-pvv-motie-voor-meer-salaris-zorgpersoneel-alsnog-aangenomen-door-vergissing-cu-kamerlid”

De Tweede Kamer heeft alsnog de motie van PVV-leider Wilders aangenomen die ervoor moet zorgen dat de salarissen van zorgmedewerkers “structureel fors worden verhoogd”. Door een vergissing van ChristenUnie-Kamerlid Van der Graaf haalde de motie een meerderheid met 69 stemmen voor en 67 tegen. En daarmee staat de officiële stemmingsuitslag gewoon. Mooi!

Voor een aantal moties moest een hoofdelijke stemming komen, waarbij Kamerleden in groepjes van vijftig moesten stemmen. Bij deze motie van Geert Wilders, zei Kamerlid Van der Graaf “voor”, maar dit moest eigenlijk tegen zijn, volgens haar partijgenoot Voordewind. Dikke vette pech voor het kabinet dus, want hierdoor is die PVV-motie er mooi doorheen gedrukt!

De ChristenUnie gooit het op “een menselijke fout” en verwacht niet dat het kabinet het beleid hierdoor gaat veranderen, maar zij zijn hierdoor wel opnieuw ontzettend in de verlegenheid gebracht (en wéér door een motie van Wilders). Het is toch ook haast niet te verkopen dat de kabinetspartijen eerder al wegliepen bij een soortgelijke motie en dit keer per ongeluk vóór hebben gestemd? Wilders brengt ze wat dat betreft wel in een hele lastige positie en geeft zichzelf op deze manier meer dan voldoende munitie voor tijdens de verkiezingen. En hij zal ook vast niet de enige politicus zijn die daar gretig gebruik van zal gaan maken.