NOS weet ook niet meer hoe ze dit moeten spinnen: ‘6378 nieuwe besmettingen, RUIM HONDERD minder dan gisteren!!’

De afgelopen zeven dagen was het gemiddelde aantal dagelijks nieuwe besmettingen 5541 en de week ervoor 3469. Gisteren zaten we op 6500 en nu heeft het RIVM er wel RUIM HONDERD minder geteld: 6378. Nou, halleluja! Begint die eigen verantwoordelijkheid eindelijk vruchten af te werpen, of niet NOS?!

België nam bij 2300 positieve testen per dag al strengere maatregelen. Duitsland legt de grens bij 50 besmettingen per 100.000 inwoners voor grote steden en Nederland gaat héél misschien éíndelijk een béétje de goeie kant uit nu we geen 6500 maar 6378 nieuwe besmettingen hebben geteld! Top man. Een schouderklopje voor iedereen is wel op z’n plaats dacht ik zo (hint: nee).

Als we nu niks doen dan neemt het dagelijkse nieuwe aantal besmettingen wel iets af, maar het gaat dan nog echt wel een paar weken duren voor we weer op een acceptabel niveau zijn. In de tussentijd stromen de ziekenhuizen echter nog wel vol en mogen de Duitse ziekenhuizen weer bijspringen omdat we zelf de boel nog steeds niet op orde hebben. Met een beetje pech hebben de Duitsers hun bedden zelf nodig en dan hangen we. Allemaal omdat dit kabinet niet ver genoeg durfde te gaan en bang was voor te weinig draagvlak. Draagvlak dat juist verder afnam omdat Rutte de inschattingsfout maakte dat Nederlanders zich wel verantwoordelijk zouden gedragen én dat de (harde) maatregelen op zichzelf wel voldoende zouden zijn.