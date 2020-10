OMT-leden bezorgd: het gaat niet de goede kant op! ‘Ga een mondkapje dragen’

OMT-leden zien de nabije toekomst somber tegemoet, we stevenen volgens sommigen van hen op exact dezelfde situatie af als in maart en april. Het aantal besmettingen in Nederland stijgt gigantisch, en ook het aantal ziekenhuisopnames neemt rap toe. OMT-lid Patricia Bruijning roept horecaondernemers op om personeel toch maar een mondkapje te laten dragen.



Binnen het OMT blijft men verdeeld over zowel de aanpak van de coronacrisis maar ook over het wel of niet dragen van een mondkapje. Daarom doet kinderarts-epidemioloog Bruijning zelf de oproep dat horecapersoneel er verstandig aan doet om ook een mondkapje te dragen. Aangezien zij aan de top staan van besmettingen is het dragen van een mondkapje geen gek idee.

– In Amerikaans onderzoek bleek restaurantbezoek één vd belangrijkste risicofactoren voor positieve coronatest https://t.co/plKDB5ijP7 – Het consequent handhaven van de anderhalve meter is in dit werk veelal niet mogelijk En….

goed voorbeeld doet goed volgen 😊 — Patricia Bruijning (@P_Bruijning) October 10, 2020

Viroloog en OMT-lid Menno de Jong heeft zo zijn twijfels bij de huidige maatregelen, ze lijken niet effectief genoeg volgens hem. Het aantal besmettingen blijft explosief stijgen, terwijl dit juist naar beneden had moeten gaan. Volgens hem stevenen we af op een herhaling van de maanden maart en april, en zwaardere maatregelen zullen dan ook onvermijdelijk zijn.

Zelf is hij werkzaam in het Amsterdam UMC, en merkt hij van alle kanten dat we de verkeerde kant opgaan. De normale zorg wordt afgeschaald zodat alle focus kan worden gericht op de corona-gerelateerde zorg.

„De stad is één van de epicentra van Nederland. Het aantal opnames neemt toe. Concreet worden er nu stappen gezet om de capaciteit van opnames te vergroten. Dat gaat ten koste van de reguliere zorg. Ook worden er medewerkers ziek en moeten in quarantaine thuis, dat geeft extra druk op de zorg. Wij merken het aan alle kanten.”