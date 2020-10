Onafhankelijk onderzoek: Amsterdamse driehoek functioneerde niet goed, OM was te passief

Deskundigen hebben na een verzoek van de Amsterdamse veiligheidsregio onderzoek gedaan naar het bestuurlijke optreden rondom de Damdemonstratie. De onderzoekers zijn vrij duidelijk: de Amsterdamse driehoek heeft veel fouten gedaan, maar ook het OM betreft schuld.





Het functioneren van de driehoek was enorm slordig afgelopen 1 juni, mede doordat het OM nogal passief te werk ging. Het was een enorme fout van de driehoek om blind te varen op de informatiepositie van de politie. Want zoals heel Nederland inmiddels weet: de berekeningen en de inschattingen van de politie klopte van geen kanten.

De politie had enkele honderden demonstranten verwacht. Dit bleken er duizenden te zijn. De signalen dat er veel meer mensen zouden komen dan verwacht waren er wel, maar die werden terzijde geschoven.

‘Het is merkwaardig dat het zo lang duurt voordat een professionele organisatie als de Amsterdamse politie zich realiseert dat de initiële inschatting, waarop de hele voorbereiding is gebaseerd, niet correct is. Het is dan zaak actief op zoek te gaan naar signalen die duiden op een afwijking van het verwachte scenario.’

De onderzoeksgroep is niet te spreken over het OM. Volgens de deskundigen heeft het OM gewoon te passief gereageerd.

‘De voorzitter van de veiligheidsregio noch de eenheidschef had de bevoegdheid om te bepalen dat niet gehandhaafd zou worden op de 1,5 meter. Strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde is immers de eerste verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie. Het OM heeft dit laten gebeuren.’