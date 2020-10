Onderzoek: Gen Z lijdt onder angststoornissen en depressiviteit

In het verleden gaven jongeren aan dat er vooral problemen waren als alcohol- en drugsmisbruik onder leeftijdsgenoten. Nu zeggen ze dat dit wel meevalt, maar dat het grote probleem nu vooral uit angststoornissen en depressiviteit bestaat.

Generatie Z (Gen Z, geboren na 1997) is gestresst, depressief, en geobsedeerd met het halen van examens en toetsen. Dat blijkt uit onderzoek van het PEW Research Center, een denktank.

Voor het onderzoek richtte PEW zich op 920 Amerikanen van 13-17 jaar oud. De resultaten van het onderzoek spreken voor zich:

In het verleden gaven tieners aan dat ze vooral veel te maken hadden met problemen als drank- en drugsgebruik, en zelfs met zwangerschappen van leeftijdsgenoten. Nu niet meer. Nee, waar ze zich tegenwoordig eerst en vooral druk om maken zijn angststoornissen en depressiviteit. Dít zijn de vijanden van hun generatie, samen met “pesten op school.”

The Economist probeert te achterhalen waarom dit dé problemen van tegenwoordig zijn. Eén mogelijk antwoord is, aldus het magazine, “sociale media.” Uit onderzoek blijkt dat meer gebruik van sociale media een mens ongelukkiger maakt, niet in de laatste plaats omdat het voorkomt dat je daadwerkelijk een leuke tijd hebt in het eggie met vrienden, en ook omdat je je eigen leven voortdurend negatief vergelijkt met dat van anderen.

Anxiety and depression are leading concerns for people born after 1997 pic.twitter.com/u8xQCk8OJM — The Economist (@TheEconomist) October 19, 2020

Een andere mogelijke verklaring is dat mensen van alle leeftijden angstiger en depressiever zijn dan in het verleden — of, aldus het magazine, tegenwoordig “de moed hebben om erover te praten.” Dat laatste geloof ik niet. Ik heb het in mijn eigen leven gezien. Dit is niet een kwestie van “erover durven praten,” maar van “meer mensen die depressief zijn.” Sinds de jaren 50 zijn er ook steeds meer studenten die in vertrouwelijke onderzoeken aangeven depressieve gevoelens te hebben. In het verleden was er werkelijk geen enkele reden voor ze om daarover te liegen. En er zijn ook steeds meer mensen die daadwerkelijk behandeld moeten worden voor geestelijke gezondheidsproblemen.

Nu is het aparte dat deze problemen groter worden terwijl we er alleen maar méér over praten en er méér medicijnen en degelijke voor ontwikkeld worden. Hoe kan dat toch? Je zou bijna concluderen dat er een geheel andere — alternatieve — aanpak nodig is.

