‘Onthoofding van Samuel Paty leert ons: de multiculturele samenleving kan ons de doodsteek leveren’

De moord op Samuel Paty wegens enkele Mohammed-cartoons gaat over zoveel meer dan alleen de vrijheid tot het formuleren van religiekritiek, zo schrijft student Tristan van Dasselaar. Het laat zien hoe wankel de hele multiculturele samenleving is, vindt hij, en noopt tot grote maatschappelijke veranderingen. Anders zou wel eens een “doodsteek” kunnen volgen, redeneert hij ontnuchterend.

Niemand kan het gemist hebben de afgelopen dagen. Samuel Paty, een 47-jarige man, is op klaarlichte dag onthoofd in de buurt van Parijs. De dader, Aboulakh A., riep tijdens zijn daad “allahu akbar”. Samuel is dus uit naam van de islam om het leven gebracht. De reden voor de aanslag waren cartoons van de profeet Mohammed, net zoals bij de aanslagen op Charlie Hebdo in 2015.

Het is allemaal begonnen bij een les die Samuel Paty gaf over de vrijheid van meningsuiting waar hij cartoons van Mohammed liet zien die ook Charlie Hebdo eerder publiceerde. Hij raadde islamitische leerlingen nog aan om weg te kijken als ze zich snel beledigd voelden.

Het bleek dat het vermoeden van Samuel Paty terecht was, want spoedig kwam uit dat ouders van leerlingen erg beledigd waren door de cartoons die getoond waren waarop Mohammed te zien was. Een vader van een van de leerlingen diende een klacht in en maakte video’s waarin hij woede uitte over de leraar en zelfs opriep om te gaan protesteren bij deze school. Vermoedelijk heeft de dader naar aanleiding van deze, door ouders, gecreëerde ophef besloten tot een aanslag.

Op het eerste gezicht lijkt er wellicht weinig aan de hand met een paar ouders die een bepaald plaatje niet wensen. Dit is echter wel degelijk zeer zorgelijk, en dat is hier tot uiting gekomen. Het begint in feite bij de islamitische cultuur waarin Mohammed onschendbaar wordt verklaard. Als iemand dan kritiek uit op Mohammed of op de islam, is dat reden tot klagen en in wat radicalere hoofden zelfs reden tot een aanslag. In landen waar de islamitische cultuur heersend is, staan de normen en waarden haaks op de normen en waarden die wij kennen, zoals vrijheid van meningsuiting.

Wij hebben nu eenmaal geen invloed op de gehele islamitische cultuur en gaan dat ook niet kunnen veranderen. Er is echter een grote fout die we maken, en dat is dat we het geloof in onze eigen cultuur verliezen. We zien een trend waarin mensen zich distantiëren van een bepaalde set van normen en waarden die ons als westerse wereld, of specifieker zelfs, als Nederlanders definieert. Dit gaat verder dan alleen het racistisch vinden van Zwarte Piet. Ook de Nederlandse vlag, waar Jort Kelder voor poseerde in een reclame, werd als fascistisch aangemerkt.

Het uit het oog verliezen van de westerse of Nederlandse identiteit en cultuur brengt, gecombineerd met het multiculturalisme, grote problemen met zich mee. Ik hoor nog weleens iemand roepen dat “ze zich maar moeten aanpassen als ze hier komen,” doelend op immigranten. Het probleem is echter dat er haast geen Nederlandse cultuur overblijft waaraan iemand zich aan kan aanpassen.

Het daarnaast bestaande idee dat wij als Westen de multiculturele samenleving moeten laten slagen, brengt ons de doodsteek. We kunnen niet immigratie uit niet-westerse landen haar gang laten gaan en tegelijkertijd onze eigen cultuur beetje bij beetje verliezen. Enerzijds laten wij een gat achter dat we anderzijds laten opvullen met culturen die vaak haaks staan op onze normen en waarden.

Dit vertaalt zich dus in klagende ouders, handenweigerende raadsleden, neutraliteitsbrekende politieagenten en uiteindelijk – in het ergste geval – zelfs in aanslagen.

Het wordt tijd dat wij weer in onze cultuur gaan geloven en stoppen met het liberalisme waarin we onze cultuur maar op de vrije loop laten of in sommige gevallen zelfs als slecht bestempelen. Tot die tijd zullen Je suis Charlie of Je suis Samuel tevergeefs slagzinnen blijven.