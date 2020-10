Ook het duurzaamheid stokpaardje van Ollongren, de Purmerendse gasvrije woonwijk, is één groot drama! ‘Moet gewoon meer geld naartoe!’

Purmerend moest de eerste gasvrije stad van het land worden, maar dat hele project loopt op de klippen. Politiek commentator Syp Wynia fileerde het hele project in tv-programma Goedemorgen Nederland en zei dat die wijk in het huidige tempo pas rond het jaar 2300 af is, in plaats van in 2030 of 2050. Maar Purmerend, de ministers Ollongren en Wiebes, en de rest van die duurzaamheidslobby gaan niet opgeven. Er wordt straks gewoon opnieuw voor miljoenen euro’s gesubsidieerd!



In 2030 zouden er 1,5 miljoen woningen van het gas af moeten en in 2050 heel het land. De eerste 27 projecten die deze transitie in moesten luiden, ‘proeftuinen’ genaamd, zijn allemaal keihard gefaald. De ‘gasvrije’ woonwijk Overwhere-Zuid in Purmerend was de enige die volgens de Algemene Rekenkamer “enigszins succesvol” was, en die faalt nu dus ook!

De gemeente Purmerend kreeg 6,9 miljoen euro om de komende twee jaar 1.276 gebouwen van het gas af te koppelen en daarna aan te sluiten op een warmtenet. Dat gaat ze nu al niet meer lukken, erkent D66-wethouder Van Meekeren (Duurzaamheid). De redenen hiervoor worden niet volledig genoemd, maar het lijkt om gestuntel met de financiën te gaan.

Syp Wynia wijst ons gelukkig wel op een ander leuk feitje waaruit blijkt dat de realiteit de duurzaamheidsfanatici aan het inhalen is. Deze gefaalde projecten worden nu door die D66- en VVD’ers namelijk niet meer beschouwd als stokpaardjes, die het gospel van duurzaamheid kracht bij moesten zetten, maar als ‘leermomenten’. Want, zo zegt energiecommissaris Ruud Koornstra: “bij transities horen ook fouten” (en soms kennelijk ook 27 achter elkaar).

Volgens mij is het probleem helemaal niet zo moeilijk. Die duurzaamheidsfetisjisten vinden vooral de symboolpolitiek belangrijk. Daarom zijn ze ook bezig om Nederland groen te maken, in plaats van te kijken naar wat voor beleid de meeste impact heeft. Het zal ze werkelijk een worst wezen hoeveel elektriciteit één windmolen oplevert, of dat Afrikaanse kindjes aan het werk worden gezet om specifieke metalen voor de accu van hun gesubsidieerde elektrische auto op te graven. Ze zijn ideologisch compleet verblind. Daarom falen die projecten en gooien ze er doodleuk nog eens 100 miljoen euro tegenaan, ondanks het feit dat de rest van Europa juist áán het gas gaat. Dat is ook waarom ze nog steeds ongemakkelijk worden van kernenergie.