Ophef over ‘transfobe’ Angela de Jong: ‘Transgender in The Passion? Geen circus aub!’

Angela de Jong ziet er weinig in om de rol van Jezus in The Passion straks vertolkt te zien worden door een transgender. Het bijbelverhaal moet wat betreft de KRO-NCRV ineens een stuk inclusiever worden nu de EO vanwege een persoonlijke ruzie is afgehaakt bij The Passion. Compleet debiel natuurlijk, maar de mening van De Jong is al direct als ‘transfoob’ bestempeld door NPO Radio 1 journalist Lammert de Bruin.

Bij de KRO-NCRV zien ze ineens de kans om keihard te deugen. Nu de EO uit beeld is kan er van Jezus ‘gewoon’ een vrouw of een transgender worden gemaakt. Maar waarom zou je daar stoppen? Maak hem ook direct zwart, non-binair, gehandicapt en homoseksueel! Daar staan de kijkers vast om te springen ja: een tolerantie-parade gebaseerd op een slap aftreksel van een bijbelverhaal. Echt een schot in de roos!

Angela de Jong die van een bijbelverhaal ‘geen kermis’ wil maken. Dat is het hele concept van de Passion, Angela?! Denk je echt dat Jezus aan het kruis een Borsato lied zong? Met je homofobe gebral over transgenders die je blijkbaar op kermissen en in circussen thuis vindt horen. pic.twitter.com/WgDDb9Pgwd — Lammert de Bruin (@lammert) October 4, 2020

Angela de Jong en haar collega Dennis Jansen hebben gelijk. Laat dat verhaal z’n karakter behouden en maak er geen LHBT-diversiteitscircus van. Of weet je wat? Doe het maar gewoon wél en draai dat hele circus direct de nek om! Een groot deel van dat publiek is toch nog steeds enigszins religieus en overwegend conservatief? Die slaan The Passion dan wel een keertje over en geven de KRO-NCRV hopelijk een dikke middelvinger.

Dan krijg je in Nederland geheid gezeik over hoe transfoob en intolerant we met z’n allen wel niet zijn, maar als de kijkcijfers zó dramatisch zijn dan voelen ze hem wel en schikken ze wel in. Kom nou toch…