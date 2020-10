Opnieuw vernederend coronarecord: +6.000 gevallen, lockdown nu bijna onvermijdelijk

Wederom is het coronarecord gebroken: bij maar liefst 5831 mensen in Nederland is het afgelopen etmaal een besmetting met COVID-19 geconstateerd. Het ging nog nooit zo bereslecht met het aantal besmettingen, ook niet tijdens de eerste golf in maart en april. Het kan haast niet anders of het kabinet moet een nieuwe lockdown instellen.

Vandaag is voor de zoveelste keer deze week een triest record omtrent het coronavirus gevestigd: nog nooit waren er op één dag zoveel geconstateerde virusbesmettingen gemeten als vandaag. Maar liefst 5831 bleken het virus te zijn opgelopen. Daarvan woont een groot deel in de grootste steden: 445 Amsterdammers raakten besmet, en 424 Rotterdammers. Nog eens 317 mensen uit Den Haag en 180 Utrechters. Groningen maakt met 99 gevallen de top vijf compleet. Het is fors meer dan gisteren, toen 4996 mensen het coronavirus opliepen. Vandaag dus bijna duizend besmettingen meer dan gisteren.

Het kan haast niet anders of de cijfers moeten het kabinet en het OMT in de richting van een algehele lockdown duwen. De maatregelen die op 28 sepember zijn afgekondigd, alweer anderhalve week geleden, blijken niet afdoende om de groei van het virus af te remmen. Inmiddels schalen ziekenhuizen hun reguliere zorg af, omdat er momenteel gewoonweg teveel coronapatiënten bijkomen.

De boel moet hoe dan ook gekeerd worden, maar het lijkt duidelijk dat het huidige virusregime daar niet voor gaat zorgen. Er zijn hoogstwaarschijnlijk dus aanvullende maatregelen nodig. Wellicht dat dat mondkapjesadvies eindelijk wordt opgewaardeerd tot een plicht, of bedrijven die het thuiswerken niet zoveel mogelijk doorvoeren een boete kunnen krijgen. Maar een sluiting van het openbare leven lijkt op korte termijn aanstaande.

Of denken Rutte, het OMT, Jaap van Dissel, het RIVM en het Landelijk Netwerk Acute Zorg soms dat deze pandemie ineens vanzelf gaat stoppen? Als we die illusie al koesterden, moet nu écht afscheid genomen worden van dat idee. Tevens het idee dat er een soort gulden middenweg is om het coronavirus te bestrijden, maar daarbij Nederland géén economische pijn te laten lijden. Dit gaat gewoon heel veel zeer doen, maar het moet. Of we komen echt nooit meer van corona af.