Pijnlijk! Prinsessen Amalia en Alexia vertrekken vanavond pas uit Griekenland

Het koninklijke gezin blijkt zaterdag slechts deels te zijn teruggekeerd uit Griekenland. Prinsessen Amalia en Alexia zijn vanavond pas op het vliegtuig gestapt richting Schiphol. Ze werden aan boord herkend door medepassagiers. Dat vinden ze helemáál niet leuk in de Tweede Kamer!



Peter Plasman, die ik nu technisch gezien mijn collega mag noemen, wist de ophef en de onvrede over de vliegvakantie van het koningshuis perfect te verwoorden in zijn eerste column bij DDS. In mijn directe omgeving hoorde ik eenzelfde soort geluid: ‘de koning zou het goede voorbeeld moeten geven, maar in plaats daarvan laat hij ons stervelingen alleen achter en gaat hij er mooi even van tussen naar een Grieks eiland met code geel!!1’ Ophef alom.

En het ís ook allemaal niet handig van hem. En de twee prinsessen nu pas over laten vliegen is natuurlijk alleen maar olie op het vuur. Hij heeft de reactie van het volk echt compleet verkeerd ingeschat, dat erken ik wel. Maar ik moet wel eerlijk toegeven, ik was waarschijnlijk ook op vakantie gegaan als ik in zijn schoenen had gestaan.

Ik snap dat solidariteitsargument ook niet helemaal. ‘Mensen in de zorg werken zich momenteel helemaal kapot’, ja dat klopt. ‘En ouderen hebben het momenteel ook heel erg zwaar’, dat klopt ook. ‘En de horeca heeft het nu heel moeilijk!’ ja, dat is óók zo. Maar waarom moet het koningshuis dan thuisblijven? Is het solidair als ze in hun eigen dikke paleis in quarantaine gaan? Of hadden ze eerst een paar weken moeten meehelpen in de zorg misschien? Hadden ze met ons belastinggeld hun eigen geld moeten strooien om de horeca te redden? Nee toch? Mensen willen volgens mij gewoon het idee hebben dat zij net zo lijden als de rest. Maar waarom zou een fucking koning (met geld als drek (en drek te weinig)) dat zichzelf en z’n gezin aandoen?

En laten we nou niet doen alsof ze het slechte voorbeeld hebben gegeven door op vakantie naar een code geel gebied te gaan. De rest van Nederland moest en zou ook perse op vakantie gaan in juli en augustus toen corona ook nog lang niet weg was. Dat was óók niet echt solidair, laat staan ‘het goede voorbeeld geven’, ofwel? Het koningshuis zonderde zich daar in Griekenland waarschijnlijk nog af van andere mensen ook. En anders hebben ze daar wel een mannetje voor, dus zo onverantwoord is dat allemaal ook niet.

Verder ben ik het eens met veel kritiek op het koningshuis hoor. Ze krijgen absurd veel geld en hebben wel héél riante regelingen met de overheid. Dat mag van mij echt wel soberder. Maar die regelingen hebben ze nou eenmaal wel en het geld en de privileges die daarbij komen kijken ook. De koning is nou eenmaal niet hetzelfde als een rijke Nederlander en dus gaat ‘ie zich ook niet zo gedragen.