Politievakbond ziet wel wat in een drooglegging: pleit voor totaalverbod op alcoholverkoop

De politievakbond ANPV heeft zo zijn bedenkingen over het handhaven van de nieuwe maatregelen. De regels rondom de alcoholverkoop zullen in de praktijk lastig te handhaven zijn. Daarom komen ze met een alternatief idee: een totaalverbod voor de komende vier weken. Gaan we onze eigen Nederlandse drooglegging tegemoet?



Nee, het is geen slechte grap of iets dergelijks. De politievakbond denkt oprecht dat een totaalverbod een grandioos idee, zouden ze ook weten dat dit zo goed werkte in de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie?

,,Nu gaat iedereen om halfacht nog even langs de winkel om bier en wijn te halen. Een compleet verbod is veel makkelijker te handhaven.”

Als winkels er een goed en strak geregeld beleid op na houden dan zouden er geen redenen zijn om je zorgen te maken als handhaving zijnde. De vakbond is vooral bezorgd dat het op grote schaal misgaat in de supermarkten. Maar zou een totaalverbod hier nu echt de beste oplossing voor zijn? Mensen zullen dan eerder geneigd zijn om over te stappen naar andere illegale middelen of manieren om aan alcohol te komen.

,,De eerste verantwoordelijkheid voor het handhaven van die regel ligt natuurlijk bij de winkel. Maar stel dat het straks bij de verkoper misgaat, als er een conflict met de klant ontstaat, dan is wel de inzet van politieagenten en boa’s nodig. Die capaciteit hebben we door bezuinigingen alleen niet meer.”