Premie zorgverzekering 2021 stijgt harder dan verwacht

Op Prinsjesdag 2020 werd door het kabinet aangekondigd, dat de premie voor de zorgverzekering in 2021 met 5 euro gemiddeld per maand gaat stijgen. Het maandbedrag voor de basisverzekering komt hiermee op gemiddeld 122,75 euro uit.

Dit is slechts ten dele (1%) terug te voeren op de kosten die gemoeid gaan met de coronacrisis. Vanaf 18 juli 2020 is voor een jaar een uitbreiding van de basisverzekering gerealiseerd. Dit om de herstelzorg voor patiënten met ernstige coronaklachten te vergoeden.

Inkomensafhankelijke bijdrage

De stijging van de zorgpremie, is slechts voor een klein deel terug te voeren op de zorgkosten die gemoeid gaan met coronacrisis. De economische gevolgen die de coronacrisis met zich mee brengt, zijn echter wel van invloed op de inkomensafhankelijke bijdrage. De inkomsten uit de inkomensafhankelijke bijdrage vallen in 2020 namelijk lager uit. Om dit op te kunnen vangen, zal er dus een stijging van de zorgpremie moeten worden doorgevoerd.

Zoals ieder jaar is zorgverzekeraar DSW, de eerste die de nieuwe premie bekend heeft gemaakt. Bij DSW is sprake van een stijging van 6,50 per maand per 2021.

Aan de stijging van de premie bij DWS liggen de volgende oorzaken ten grondslag:

– stijging van de lonen van zorgmedewerkers

– toename van gebruik van dure medicatie

– geen ruimte om reserves in te zetten in 2021

Uiterlijk 12 november zullen alle zorgverzekeraars hun premie kenbaar maken.

Weliswaar heeft de coronacrisis veel kosten met zich meegebracht, aan de andere kant is een groot deel van de reguliere zorg blijven liggen. Dit brengt dus een besparing met zich mee.

Eigen risico 2021

Het eigen risico blijft ook in 2021 op 385 euro staan, dit als onderdeel van het regeerakkoord. Destijds werd afgesproken dat het eigen risico van 2017 tot en met 2021 bevroren werd op 385 euro.

De verwachting is echter, dat de premie voor de basisverzekering tussen de 5-10 euro per maand zal gaan stijgen.

Daar tegenover staat, dat de zorgtoeslag in 2021 zal stijgen met 44 euro. Dit compenseert de verhoging voor een klein deel. Om als één van de eerste te weten te komen wanneer er nieuwe premies van zorgverzekeraars bekend worden gemaakt, kan jij je aanmelden voor de zorgpremie alert.

Zorgverzekering 2021 vergelijken loont

Dat de premie zal gaan stijgen staat vast. Om je financiën toch een beetje onder controle te kunnen houden, loont het zich om in november of december diverse zorgverzekeringen te gaan vergelijken. Dit kan bijvoorbeeld via Totaalbesparen.com. Door eerst voor jezelf in kaart te brengen wat jij denkt nodig te hebben, kan jij gericht op zoek naar een betaalbare, goed dekkende zorgverzekering 2021.