Privacywet zit zorginstellingen in de weg bij testen eigen personeel

Zorginstellingen en huisartsen mogen hun eigen personeel niet zomaar testen want zij worden beschermd door privacywetgeving, meldt de Autoriteit Persoonsgegevens. Gelukkig hebben veel werkgevers in de zorg hun prioriteiten wél op orde en riskeren zij liever een boete.

Ik heb het al eerder gezegd en dit bevestigt wederom mijn gelijk: Nederland kan niet omschakelen naar crisis-mode. Zorginstellingen moeten er nog steeds via een omweg voor zorgen dat hun personeel getest wordt, omdat volgens de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en het arbeidsrecht een werkgever geen gegevens van een werknemer mag verwerken. Veel instellingen negeren dat gelukkig, maar heel veel ook niet!

Helemaal prima dat die wet er is hoor, maar met een beetje gezond verstand moet je toch kunnen inzien dat die wet niet voor dit soort omstandigheden is gebouwd. Laat ze dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens nou toch even door de vingers zien, dan hoeven die instellingen zich ook niet in allerlei onnodig complexe bochten te wringen en kan de focus éven bij het voorkomen van honderden doden blijven liggen. En dan kunnen we daarna wel weer gaan miepen en zeiken over dit soort onzin en mag iedere zorgmedewerker een traantje laten omdat de werkgever hun besmetting heeft geregistreerd.

In de rest van Europa hebben ze dat schijnbaar wél beter begrepen. Maar goed, die zien de ernst van de situatie ook veel beter in.