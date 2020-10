Relbejaarden van 50PLUS gaan alwéér rollebollend over straat, met rollators en al: ‘De partij splijt!’

Jongens, pak de popcorn er maar weer bij! Er is namelijk weer een knokpartij uitgebroken in ’s lands meest beruchte ruziepartij: 50PLUS. Kamerleden, partijbestuur én een lijsttrekkerskandidaat vliegen elkaar allemaal in de haren en zien ondertussen hun zetelaantal verdampen.

Met de coronacrisis is het Nederland misschien ontgaan, want er zijn nu eenmaal belangrijkere zaken aan de gang, maar 50PLUS is weer eens aan het doen waar 50PLUS het allerbeste in is. En dat is: zichzelf compleet kapotmaken in een explosieve lijsttrekkersverkiezing. Nadat eerder dit jaar al de pleuris uitbrak en partijvoorzitter Geert Dales én Tweede Kamerfractievoorzitter Henk Krol de benen namen, zijn ook de overgebleven restanten van de partij in opstand aan het komen.

Tegen het pensioenakkoord? Nee, voornamelijk tegen zichzelf. Lijsttrekkerkandidaat Liane den Haan wordt hartelijk aanbevolen door het door Jan Nagel geleide partijbestuur, en dat maakt fractievoorzitter Corrie van Brenk dan weer pissig. Ze vindt dat niet alle kandidaten (lees: vooral zichzelf) zo een eerlijke strijd voeren. Ook vice-fractievoorzitter Leonie Sazias is boos en gaat nu Van Brenks belangrijkste concurrent Den Haan steunen.

Kortom, een flinke janboel. Of een Jan Nagelboel, zo u wilt:

“Binnen de huidige fractie neemt de spanning in aanloop naar de verkiezing toe en zijn de meningen verdeeld. Op gelekte beelden van een partijbijeenkomst, in bezit van De Telegraaf, is te zien dat vicefractievoorzitter Sazias aankondigt haar kandidatuur zaterdag in te trekken en Den Haan te steunen. „Ik vind het ontzettend moeilijk dat er zo’n strijd is ontstaan ondertussen”, zegt ze op de beelden. „Want dat splijt toch op een bepaalde manier weer de partij.” Tevens sneert Sazias nog richting Van Brenk. „We staan nu op twee zetels dus dat schiet nog echt niet op.” En: „Voor een lijsttrekker heb je een ander profiel nodig.” Sazias reageerde donderdagmiddag niet op vragen over haar uitspraken.”

Om met een linkse en taartengooiende activiste te spreken: op naar de nul zetels! Bejaardenruzies zijn geen politieke mening, maar een misda… oké, dat misschien ook weer niet. Maar wel een goede reden om 50PLUS uit de Tweede Kamer te schoppen, nietwaar?