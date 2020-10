RIVM meldt 4000 nieuwe besmettingen – LCPS: nu 810 coronapatiënten in ziekenhuis, van wie 163 op de IC

De ziekenhuizen hebben nu 810 coronapatiënten, van wie 163 op de intensive care, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat is een stijging van 69 patiënten. Het RIVM meldt ruim 4.000 nieuwe besmettingen en 5 sterfgevallen (was gisteren 21).

Al met al ziet dit er absoluut niet goed uit, maar misschien valt het allemaal toch nog mee. De cijfers van nu zeggen namelijk niet hetzelfde als toen in maart en april. De ligduur van coronapatiënten is namelijk flink verkort, van gemiddeld 22 dagen tot minder dan 8. Dat betekent dat de beddencapaciteit in theorie drie keer zo groot is als toen tijdens de eerste golf.

Ook zou het kunnen betekenen dat er nu andere patiënten in de ziekenhuizen terechtkomen. We weten in ieder geval dat ziekenhuizen nu veel betere behandelingen hebben, dus dat maakt de huidige cijfers wat mij betreft al wat minder eng.

Wat nog wél een probleem is, is de bereidheid van het ziekenhuispersoneel om weer extra uren te gaan maken. Dan kun je bedden beschikbaar maken wat je wil, maar als er niemand is om die mensen te behandelen dan ben je natuurlijk nog geen steek verder. En dan valt die hele theorie van drie keer zoveel capaciteit ook op z’n gat.

En door het personeelstekort kan de hele situatie ook op een andere manier behoorlijk worden verergerd. In Gelderse ziekenhuizen was er een paar weken geleden al een personeelstekort ontstaan en moest zorgpersoneel ondanks coronaklachten tóch aan het werk! Als ziekenhuizen zich straks genoodzaakt voelen om dat overal te moeten doen dan breekt de pleuris uit!